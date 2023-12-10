Экс-советник Кучмы констатировал ухудшение состояния инфраструктуры Киева
Случившееся на днях обрушение метрополитена в столице Украины является тревожным звонком для местных властей. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.
«Это [обрушение метро] полная катастрофа для Киева в условиях зимы», — указал он.
Соскин не исключил возможность возникновения подобных случаев и на других ветках подземки, поскольку, по его мнению, мэр Киева Виталий Кличко не уделяет нужного внимания поддержанию технического состояния столичного метрополитена.
8 декабря стало известно, что в Киеве закрыли шесть южных станций метро на синей ветке из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Как сообщили в Киевском городском совете, из-за проседания грунта в тоннелях движение поездов между шестью станциями метро закроют в столице Украины на полгода. Подчеркивалось, что перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008–2010 годах подземным способом. Они находятся в сложных горно-геологических условиях.