Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские войска сорвали очередную попытку ротации ВСУ в ДНР
Мир
WAFA сообщило о минимум 17 погибших в результате атак ЦАХАЛ в центре Газы
Армия
В МО сообщили об уничтожении около 20 единиц техники ВСУ на правом берегу Днепра
Мир
В Израиле сообщили об отсутствии ограничений по срокам окончания операции в Газе
Мир
Медведев назвал ложью слова Шольца о прекращении поставок газа в Европу
Армия
Российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили минометный расчет ВСУ
Мир
Экс-советник Кучмы констатировал ухудшение состояния инфраструктуры Киева
Мир
Президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе
Армия
Российские военные рассказали о 90% неудач ВСУ при запусках ими дронов-камикадзе
Армия
В Минобороны впервые сообщили о применении вертолетов Ка-52М в зоне СВО
Мир
Депутат Верховной рады сообщил о попадании ограниченно годных в штурмовики
Мир
В Германии прошла акция против открытия центра для беженцев
Мир
Число погибших во время урагана в США достигло шести человек
Мир
В Японии сменят министра экономики и партийных тяжеловесов из-за «откатов»
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –11 градусов в Москве 10 декабря

Экс-советник Кучмы констатировал ухудшение состояния инфраструктуры Киева

Соскин обвинил власти в недостатке внимания городу: началось обрушение Киева
0
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Случившееся на днях обрушение метрополитена в столице Украины является тревожным звонком для местных властей. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Это [обрушение метро] полная катастрофа для Киева в условиях зимы», — указал он.

Соскин не исключил возможность возникновения подобных случаев и на других ветках подземки, поскольку, по его мнению, мэр Киева Виталий Кличко не уделяет нужного внимания поддержанию технического состояния столичного метрополитена.

Подземный код: как Москва получила лучший в мире метрополитен
Строительство подземки было делом государственной важности

8 декабря стало известно, что в Киеве закрыли шесть южных станций метро на синей ветке из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Как сообщили в Киевском городском совете, из-за проседания грунта в тоннелях движение поездов между шестью станциями метро закроют в столице Украины на полгода. Подчеркивалось, что перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008–2010 годах подземным способом. Они находятся в сложных горно-геологических условиях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023