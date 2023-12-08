Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу выразил гордость за мощное поколение защитников Отечества
Экономика
ФАС согласовала цены на российский препарат для лечения деменции
Происшествия
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
Армия
ВС РФ за неделю нанесли 30 ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Мир
Премьер Бельгии раскрыл детали 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Мир
Рада Украины поддержала увеличение штата НАБУ на 300 человек
Мир
У берегов Тайваня замечен воздушный шар КНР
Мир
В Помпеях обнаружили предназначенную для работы рабов пекарню
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 1 млн рублей
Экономика
Reuters признало успех экономики России и провал западных санкций
Общество
Компания VK открыла офис в Белоруссии
Мир
Спецборт МЧС РФ доставил 20 т гуманитарного груза для населения Газы
Политика
Путин сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента РФ
Мир
Эрдоган отказался признавать ХАМАС террористической организацией
Недвижимость
Российские банки начали выдавать арктическую ипотеку

В метро Киева закрыли шесть станций метро из-за затопления тоннеля

«Страна. ua»: киевское метро начало затапливать, ряд станций закрыли
0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве закрыли шесть южных станций метро на синей ветке из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Об этом 8 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua».

В Telegram-канале издания опубликовали видеозапись, на которой видно, как вода заливает рельсы подземки столицы Украины.

Станцию планировали закрыть с 9 декабря, однако сделали это на день раньше. Издание также опубликовало видеоролик, на котором видно, что у станций собралось большое количество людей.

Подземный код: как Москва получила лучший в мире метрополитен
Строительство подземки было делом государственной важности

Ранее в этот день Киевский городской совет сообщил также, что движение поездов между шестью станциями метро закроют в столице Украины на полгода начиная с 9 декабря из-за проседания грунта в тоннелях. Подчеркивалось, что перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008–2010 годах подземным способом. Они находятся в сложных горно-геологических условиях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023