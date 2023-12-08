В метро Киева закрыли шесть станций метро из-за затопления тоннеля

В Киеве закрыли шесть южных станций метро на синей ветке из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Об этом 8 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua».

В Telegram-канале издания опубликовали видеозапись, на которой видно, как вода заливает рельсы подземки столицы Украины.

Станцию планировали закрыть с 9 декабря, однако сделали это на день раньше. Издание также опубликовало видеоролик, на котором видно, что у станций собралось большое количество людей.

Ранее в этот день Киевский городской совет сообщил также, что движение поездов между шестью станциями метро закроют в столице Украины на полгода начиная с 9 декабря из-за проседания грунта в тоннелях. Подчеркивалось, что перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008–2010 годах подземным способом. Они находятся в сложных горно-геологических условиях.