В раде предрекли аварию на мосту Патона после подтопления метро Киева
Следующим после подтопления метро в Киеве будет мост Патона. Такое мнение 12 декабря высказал депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в ответ на изложение киевских властей причин инцидента в подземке.
«Послушал одну молодую «экспертшу» по мостам и метро от КГГА (Киевской горадминистрации. — Ред.). Я наконец-то понял — во всех проблемах с мостами, метро, теплотрассами, свалками, ТЭЦ и (мусоросжигательным. — Ред.) заводом «Энергия» виноваты те, кто их построил!» — написал депутат в соцсетях.
Кучеренко иронично добавил, что от метро и ТЭЦ с теплотрассами «одна головная боль».
8 декабря в Киеве закрыли шесть южных станций метро на синей ветке из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Как сообщили в Киевском городском совете, движение поездов закроют на полгода.
В ответ на это бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале назвал инцидент полной катастрофой для местных властей. Он не исключил возможности возникновения подобных случаев и на других ветках подземки, поскольку, по его мнению, мэр Киева Виталий Кличко не уделяет нужного внимания поддержанию технического состояния подземки.