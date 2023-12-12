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В раде предрекли аварию на мосту Патона после подтопления метро Киева

Депутат рады Кучеренко: следующим после аварии в метро Киева станет мост Патона
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Фото: TASS/Friedemann Kohler
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Следующим после подтопления метро в Киеве будет мост Патона. Такое мнение 12 декабря высказал депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в ответ на изложение киевских властей причин инцидента в подземке.

«Послушал одну молодую «экспертшу» по мостам и метро от КГГА (Киевской горадминистрации. — Ред.). Я наконец-то понял — во всех проблемах с мостами, метро, теплотрассами, свалками, ТЭЦ и (мусоросжигательным. — Ред.) заводом «Энергия» виноваты те, кто их построил!» — написал депутат в соцсетях.

Кучеренко иронично добавил, что от метро и ТЭЦ с теплотрассами «одна головная боль».

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8 декабря в Киеве закрыли шесть южных станций метро на синей ветке из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Как сообщили в Киевском городском совете, движение поездов закроют на полгода.

В ответ на это бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале назвал инцидент полной катастрофой для местных властей. Он не исключил возможности возникновения подобных случаев и на других ветках подземки, поскольку, по его мнению, мэр Киева Виталий Кличко не уделяет нужного внимания поддержанию технического состояния подземки.

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