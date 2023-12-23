Синоптики спрогнозировали гололедицу и до +3 градусов в Москве 23 декабря

Облачно, осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица и до +3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 23 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне +1…+3 градуса. Ночью ожидается до –3.

В Московской области прогнозируют –1…+4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –5.

Ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c, ночью возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 725–726 мм рт. ст.

Ранее, 22 декабря, Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности до понедельника. Синоптики предупредили, что местами будет сильная гололедица.

Накануне в Гидрометцентре предупредили, что в столице в субботу ожидается близкое к рекордному низкое атмосферное давление.

20 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что оттепель в Москве и Санкт-Петербурге закончится к ближайшим выходным. В столицу, по его словам, зимняя погода вернется в воскресенье, 24 декабря. А вот в Санкт-Петербург она придет уже в субботу.