Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал победой решение отложить рассмотрение дела о его иммунитете
Армия
Украинский пленный изъявил желание сражаться в спецоперации за Россию
Мир
Иракские группировки впервые сообщили об атаке на израильский объект
Мир
Шольца обвинили в коррупции после публикации дневника экс-главы банка
Мир
Генсек ООН указал на сложности в поставках гумпомощи в Газу
Мир
Байден подписал военный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд
Армия
Герой РФ Алаудинов заявил о завершении СВО в 2024 году
Мир
ХАМАС cочло принятую резолюцию СБ ООН по Газе недостаточной
Мир
Генсек ООН заявил об отсутствии смысла в восстановлении зерновой сделки
Политика
В регионах начали работу избирательные штабы Путина
Мир
Республиканцы захотели исключить Байдена из бюллетеней в трех штатах
Общество
Правительство РФ определило показатели границ бедности в новых регионах
Происшествия
Замначальника УМВД в Петербурге отправили в СИЗО за превышение полномочий
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до +3 градусов в Москве 23 декабря
Общество
Роскомнадзор нашел ЛГБТ-пропаганду в материалах с вечеринки в Mutabor
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали гололедицу и до +3 градусов в Москве 23 декабря

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно, осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица и до +3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 23 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне +1…+3 градуса. Ночью ожидается до –3.

В Московской области прогнозируют –1…+4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –5.

Ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c, ночью возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 725–726 мм рт. ст.

Новогодний грязевик: когда в Москву и Петербург вернется зима
Праздничная ночь может оказаться самой морозной за 20 лет, не исключают синоптики

Ранее, 22 декабря, Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности до понедельника. Синоптики предупредили, что местами будет сильная гололедица.

Накануне в Гидрометцентре предупредили, что в столице в субботу ожидается близкое к рекордному низкое атмосферное давление.

20 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что оттепель в Москве и Санкт-Петербурге закончится к ближайшим выходным. В столицу, по его словам, зимняя погода вернется в воскресенье, 24 декабря. А вот в Санкт-Петербург она придет уже в субботу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023