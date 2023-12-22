Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве в субботу

В Москве в субботу, 23 декабря, ожидается близкое к рекордному низкое атмосферное давление. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам специалистов, атмосферное давление может приблизиться к рекордному показателю в 727 мм рт. ст.

Ранее рекорд для этого дня был зафиксирован в 1971 году, когда показатель барометра составит 723 мм рт. ст., сообщает телеканал «360».

«С новым притоком тепла с юго-запада температура повысится до плюс 4 градусов. Это довольно высокая, но не рекордная температура. Плюс 5,9 градуса было 23 декабря в 2015 году», — приводит слова синоптиков агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, в ночь на воскресенье, 24 декабря, прогнозируется сильный снегопад, а температура будет колебаться от –3 до –1 градуса. Ожидается гололедица, сообщает телеканал «Звезда».

Сугробы за эту оттепель заметно уменьшились, утром в четверг, 21 декабря высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ 24 см и до 32 см намело снега в Тушино и Кашире. Это выше средних показателей, которые для второй половины декабря составляют 15–17 см.

Ранее 21 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается легкий снег и до –9 градусов. Он добавил, что морозная погода вернется в столицу уже на следующей неделе: в первые два дня днем будет –3...–1 градус.

14 декабря патофизиолог Сергей Степанов в беседе с Life.ru посоветовал при головной боли во время снегопада отказаться от использования гаджетов. По его словам, для такого метеорологического явления характерен пониженный фон атмосферного давления. Такое состояние, по словам специалистов, нужно просто переждать. Облегчить симптомы поможет отказ от гаджетов и чтения, пишет RT.