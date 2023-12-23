Правительство РФ определило показатели границ бедности в новых регионах

Правительство РФ установило показатели границ бедности для новых субъектов страны. Об этом говорится в опубликованном 22 ноября документе на официальном интернет-портале правовой информации.

В материале указывается, что на 2024 и последующие годы в качестве базовых границ бедности для Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) устанавливаются показатели на душу населения в размере 12 898 рублей, для трудоспособного населения в размере 13 742 рублей, для пенсионеров в размере 10 443 рублей.

В Запорожской и Херсонской областях: на душу населения — 13 341 рубля, для трудоспособного населения — 14 271 рубля, для пенсионеров и детей — 10 953 и 14 026 рублей соответственно.

Как отмечается, формирование показателя «Уровень бедности» в четырех новых регионах России будет осуществляться с 1 января 2026 года.

Ранее, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что в новых российских регионах необходимо преодолевать последствия националистической политики Киева, корежившей сознание детей и взрослых. До этого, 3 ноября, глава государства указал, что новые регионы не являются новыми для России, они исторически были российскими территориями.

Кроме того, 1 сентября Путин сообщил, что в ближайшие два года на развитие новых регионов планируется направить из федеральных источников 1,9 трлн рублей. Первым этапом развития станет достижение данными субъектами РФ общестранового уровня в вопросах социального характера, а именно медицины, образования восстановления и развития инфраструктуры, уточнил глава государства.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.