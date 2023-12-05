В новых российских регионах необходимо преодолевать последствия националистической политики Киева, корежившей сознание и взрослых, и детей. Об этом 5 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

«Там, действительно, многое очень нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми, просто целенаправленно корежили сознание населения», — сказал глава государства.

По этой причине Путин назвал очень важным, чтобы возможности «Движения первых» были доступны повсеместно, в том числе в Донбассе и Новороссии.

Он отметил, что подростки оттуда также присутствуют на мероприятии. В связи с этим президент выразил радость, что люди из новых российских регионов приезжают и получают необходимую поддержку.

Накануне Федеральное собрание РФ призвало Организацию Объединенных Наций (ООН) и парламенты мира присоединиться к расследованию преступлений Киева против детей. В обращении подчеркивается, что Украина нарушила статьи конвенции ООН о правах ребенка от 1989 года, которые гарантируют право на жизнь, свободу совести, мыслей, взглядов, мнений и религиозных убеждений, а также образование и использование родного языка.

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