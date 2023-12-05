Реклама
Прямой эфир
Мир
На Кубе начали прием российских карт «Мир»
Мир
В Германии минимум три человека погибли из-за непогоды
Мир
Лавров обсудил ситуацию вокруг сектора Газа с главой МИД Ирана
Общество
Роспотребнадзор заявил о случаях заболевания микоплазменной инфекцией в РФ
Армия
Мишустин заявил о двукратном росте производства БПЛА в РФ в 2023 году
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
Мир
В Израиле допустили заключение нового временного перемирия с ХАМАС
Экономика
В бюджет РФ за девять месяцев поступило налогов на 13,3 трлн рублей
Экономика
Курс евро на торгах Мосбиржи вырос до 100 рублей впервые с 26 октября
Туризм
«Роснефть» и Удмуртия договорились о развитии проектов в области автотуризма
Мир
Всемирная метеослужба назвала десятилетие 2011-2020 самым теплым
Мир
В Германии нашли виновного в хаосе на железных дорогах после снегопада
Мир
Ушаков заявил о желании РФ долгосрочного перемирия на Ближнем Востоке
Мир
Глава МИД Словакии заявил о невозможности вступления Украины в ЕС в данный момент
Общество
Температура воздуха в Якутии местами опустилась до –57 градусов

Путин призвал бороться с «корежившей сознание» политикой Киева в новых регионах РФ

0
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В новых российских регионах необходимо преодолевать последствия националистической политики Киева, корежившей сознание и взрослых, и детей. Об этом 5 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

«Там, действительно, многое очень нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми, просто целенаправленно корежили сознание населения», — сказал глава государства.

По этой причине Путин назвал очень важным, чтобы возможности «Движения первых» были доступны повсеместно, в том числе в Донбассе и Новороссии.

Он отметил, что подростки оттуда также присутствуют на мероприятии. В связи с этим президент выразил радость, что люди из новых российских регионов приезжают и получают необходимую поддержку.

Теряют дар речи: для чего на Украине раздувают языковые скандалы
Киевские чиновники требуют ущемлять права русских

Накануне Федеральное собрание РФ призвало Организацию Объединенных Наций (ООН) и парламенты мира присоединиться к расследованию преступлений Киева против детей. В обращении подчеркивается, что Украина нарушила статьи конвенции ООН о правах ребенка от 1989 года, которые гарантируют право на жизнь, свободу совести, мыслей, взглядов, мнений и религиозных убеждений, а также образование и использование родного языка.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023