Федеральное собрание РФ призывает Организацию Объединенных Наций (ООН) и парламенты мира присоединиться к расследованию преступлений Киева против детей. Об этом 4 декабря говорится в проекте обращения.

В документе подчеркивается, что Украина нарушила статьи конвенции ООН о правах ребенка от 1989 года, которые гарантируют право на жизнь, свободу совести, мыслей, взглядов, мнений и религиозных убеждений, а также образование и использование родного языка.

Парламентская комиссия «с сожалением констатирует», что структуры ООН — Верховный комиссар организации по правам человека, помощник Генерального секретаря ООН по правам человека, специальные процедуры Совета ООН по правам человека, спецпредставитель Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, а также Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Комитет ООН по правам ребенка, гуманитарные исполнительные структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и члены Европейского суда намеренно игнорируют факты украинских преступлений в отношении детей и уклоняются от своих прямых обязательств.

«…намеренно игнорируют факты совершения украинской стороной систематических преступлений в отношении несовершеннолетних, принимают ангажированные решения, выпускают необъективные доклады в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и таким образом уклоняются от выполнения своих прямых обязательств», — цитирует выдержку из документа «РИА Новости».

Члены парламента отметили, что дети, которые проживают на Украине, подвергаются «постоянным притеснениям по языковому признаку», кроме того, против них выносятся обвинительные приговоры, если они придерживаются пророссийских взглядов. Согласно официальным данным, с 2014 года в ходе конфликта на юго-востоке Украины погибло более 300 детей, ранено более 836, еще более 24 тыс. несовершеннолетних признаны потерпевшими, добавляется в документе.

До этого, в конце августа, российская хакерская группировка RaHDIt сообщила, что в даркнете распространяются объявления, в которых предлагают за деньги купить украинских детей на органы или в сексуальное рабство. Отмечалось, что речь идет в том числе о малолетних.

В мае председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на сессии «Дети Донбасса: право на защиту» в рамках Петербургского международного юридического форума назвал действия Украины в Донбассе геноцидом. Он подчеркнул, что Киев запланировал уничтожить Донбасс как республику, которая заявила о своей неразрывной связи с Россией. Также Бастрыкин заявил о гибели более 5 тыс. человек в Донбассе с 2014 года.

В свою очередь, в марте постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов указывал на замалчивание Западом преступлений украинской стороны. Тогда же он отметил, что западные СМИ и правозащитные организации игнорируют нарушения украинскими военными норм и принципов ведения боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.