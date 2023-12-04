Реклама
Прямой эфир
Культура
Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ
Политика
Россия призвала ООН расследовать преступления Киева против детей
Мир
Оксфордский словарь назвал словом года разговорный вариант понятия «харизма»
Мир
Концерн Rheinmetall поставит Украине снаряды на €142 млн в 2025 году
Мир
Президент Болгарии наложил вето на поставку Украине списанной бронетехники
Происшествия
Жительница Донецка пострадала при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ
Общество
Матвиенко призвала снизить градус риторики по вопросу запрета абортов
Общество
Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
Экономика
Песков заявил об адаптации экономики РФ к условиям СВО
Общество
Адвокат опровергла погашение Блиновской налогового долга на 1,4 млрд рублей
Экономика
Более 13 тыс. операций проведено в рамках тестирования цифрового рубля
Происшествия
Двое сотрудников МЧС были ранены из-за удара дрона ВСУ в Херсонской области
Мир
Армия Израиля сообщила о небезопасности гуманитарного коридора в центре Газы
Мир
Белый дом предупредил конгресс о заканчивающихся средствах на помощь Украине
Экономика
Стоимость биткоина превысила $42 тыс. впервые с апреля 2022 года
Сюжет:

Россия призвала ООН расследовать преступления Киева против детей

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное собрание РФ призывает Организацию Объединенных Наций (ООН) и парламенты мира присоединиться к расследованию преступлений Киева против детей. Об этом 4 декабря говорится в проекте обращения.

В документе подчеркивается, что Украина нарушила статьи конвенции ООН о правах ребенка от 1989 года, которые гарантируют право на жизнь, свободу совести, мыслей, взглядов, мнений и религиозных убеждений, а также образование и использование родного языка.

Парламентская комиссия «с сожалением констатирует», что структуры ООН — Верховный комиссар организации по правам человека, помощник Генерального секретаря ООН по правам человека, специальные процедуры Совета ООН по правам человека, спецпредставитель Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, а также Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Комитет ООН по правам ребенка, гуманитарные исполнительные структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и члены Европейского суда намеренно игнорируют факты украинских преступлений в отношении детей и уклоняются от своих прямых обязательств.

«…намеренно игнорируют факты совершения украинской стороной систематических преступлений в отношении несовершеннолетних, принимают ангажированные решения, выпускают необъективные доклады в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и таким образом уклоняются от выполнения своих прямых обязательств», — цитирует выдержку из документа «РИА Новости».

Члены парламента отметили, что дети, которые проживают на Украине, подвергаются «постоянным притеснениям по языковому признаку», кроме того, против них выносятся обвинительные приговоры, если они придерживаются пророссийских взглядов. Согласно официальным данным, с 2014 года в ходе конфликта на юго-востоке Украины погибло более 300 детей, ранено более 836, еще более 24 тыс. несовершеннолетних признаны потерпевшими, добавляется в документе.

«Они боятся громких звуков, переживают за свое будущее»
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова — о новых семьях для детей из зоны СВО и важности объятий в процессе воспитания

До этого, в конце августа, российская хакерская группировка RaHDIt сообщила, что в даркнете распространяются объявления, в которых предлагают за деньги купить украинских детей на органы или в сексуальное рабство. Отмечалось, что речь идет в том числе о малолетних.

В мае председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на сессии «Дети Донбасса: право на защиту» в рамках Петербургского международного юридического форума назвал действия Украины в Донбассе геноцидом. Он подчеркнул, что Киев запланировал уничтожить Донбасс как республику, которая заявила о своей неразрывной связи с Россией. Также Бастрыкин заявил о гибели более 5 тыс. человек в Донбассе с 2014 года.

В свою очередь, в марте постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов указывал на замалчивание Западом преступлений украинской стороны. Тогда же он отметил, что западные СМИ и правозащитные организации игнорируют нарушения украинскими военными норм и принципов ведения боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023