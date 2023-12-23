Бывший президент Украины Петр Порошенко подал в суд на руководство Верховной рады и пограничников за то, что его не выпустили в командировку за границу. Об этом 22 декабря сообщил его адвокат Игорь Головань.

«Наше заявление об уголовном правонарушении было подано в офис генерального прокурора. Как всегда, это уже традиция в подобных случаях, от офиса генпрокурора ноль реакции», — привела его слова пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».

Уточняется, что иск подан против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда.

«Сейчас мы видим, как совершив это, по моему убеждению, уголовное правонарушение, <…> эти люди пытаются, как говорится, замести следы и скрыть основания, почему именно они это делали. В частности, скрывают определенные документы, письма, связанные с этой историей», — добавил адвокат.

Как уточнило украинское издание «Общественное», подготовительное заседание суда запланировано на 17 января. Согласно иску, Порошенко требует отменить решение о запрете и возместить моральный ущерб.

1 декабря Петр Порошенко сообщил, что украинская погранслужба не позволила ему выехать из страны. По словам бывшего украинского лидера, он намеревался провести в Польше и США «десятки встреч». В частности, с польской стороной он планировал обсудить снятие блокады для перевозчиков на границе двух стран, а с американской — обеспечение военной помощи Киеву, заявил экс-президент Украины.

Позднее, 21 декабря, портал «Страна.ua» сообщил, что Петр Порошенко получил от венгерских властей денежные средства в размере 37 млн гривен ($985,3 тыс.) перед тем, как пытался выехать с украинской территории в начале декабря этого года. Уточнялось, что деньги были получены Порошенко 24 и 30 ноября 2023 года перед несостоявшейся встречей бывшего украинского лидера с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Служба безопасности Украины (СБУ) 2 декабря сообщила, что Порошенко запретили выезд за границу из-за его намерения встретиться с Орбаном. В ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы готовили информационно-психологическую специальную операцию для снижения поддержки Украины среди союзников.

7 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил в разговоре с «Известиями», что президент Украины Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов в преддверии возможных выборов в 2024 году.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, кроме того, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).