Под Анапой сняли с мелководья севший на мель сухогруз Blue Shark

Севший на мель под Анапой во время шторма сухогруз Blue Shark под флагом Белиза сняли с мелководья. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Как указали в ведомстве, судно удалось снять судно с мели в 22:30. В настоящее время сухогруз буксируют, чтобы экипаж смог опробовать работу главного двигателя и другого оборудования.

«В дальнейших планах спасателей обеспечить постановку судна на якорь в границах порта «Кавказ», после чего спасательная операция будет окончательно завершена», — приводит заявление Росморречфлота ТАСС.

Сухогруз Blue Shark выбросило на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево 27 ноября. На его борту находились 21 член экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта. Судно находится на мели на ровном киле рядом с берегом. План аварийно-спасательной операции разрабатывали морские спасатели при взаимодействии с МЧС России.

19 декабря в Анапе началась операция по освобождению сухогруза Blue Shark. Местные жители рассказали «Известиям», что хотели бы избавиться от севшего на мель корабля, так как его выбросило на ту часть пляжа, куда обычно ходят туристы. Также некоторые рассказали, что опасаются загрязнения моря из-за протечек с судна.