В Анапе начали операцию по освобождению севшего на мель сухогруза Blue Shark
В Анапе началась операция по освобождению сухогруза Blue Shark, который застрял на берегу Черного моря.
Местные жители рассказали «Известиям», что хотели бы избавиться от севшего на мель корабля, так как его выбросило на ту часть пляжа, куда обычно ходят туристы. Также некоторые рассказали, что опасаются загрязнения моря из-за протечек с судна.
Сухогруз Blue Shark выбросило на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево 27 ноября. На его борту находились 21 член экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта. Судно находится на мели на ровном киле рядом с берегом. План аварийно-спасательной операции разрабатывают морские спасатели при взаимодействии с МЧС России.
За день до этого судно получило предупреждение о надвигающемся шторме и перешло на якорную стоянку, однако из-за сильного ветра и волн сухогруз сорвало с якорей, и он начал дрейфовать в сторону берега.