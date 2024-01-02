Вложение или правда

Высокая инфляция побудила Банк России быстро и резко поднять ключевую ставку: в прошлом году она выросла с июльских 7,5% до нынешних 16% (самый высокий уровень с мая 2022-го). Как это обычно бывает, следом коммерческие банки повысили ставки по вкладам, и при выполнении ряда условий сегодня можно разместить в них деньги под 15–16% годовых.

Актуальный прогноз Банка России и консенсус-прогноз экономистов предполагают, что по итогам 2024 года потребительская инфляция в стране составит 7–8%. Это примерно в два раза ниже потенциальной доходности банковского вклада.

Депозит — простой, понятный и удобный инструмент. Во-первых, средства на сумму до 1,4 млн рублей защищены Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Во-вторых, в отличие от акций и облигаций, которые могут подешеветь, деньги со вклада можно получить обратно в полном объеме в любой момент, хотя обычно тогда придется пожертвовать по крайней мере частью процентов.

Накопительный счет похож на банковский вклад, но отличается от него большим удобством. Он бессрочен, снять деньги можно в любой момент без потери процентов. Однако саму доходность банк может периодически менять на свое усмотрение. Этот инструмент больше похож на копилку на случай непредвиденных расходов, которую можно использовать по мере необходимости.

Исторически акции — надежный инструмент защиты капитала от инфляции. Диверсифицированный портфель бумаг может принести как дивидендную доходность, так и прибыль от роста котировок бумаг.

Вот почему. Быстрое ослабление рубля с начала 2023-го до середины августа стало мощным драйвером роста для Индекса Мосбиржи (он отражает, как меняются котировки крупнейших компаний). Однако в последние месяцы российская валюта укреплялась, и рынок акций РФ забуксовал. Вполне возможно, что благодаря высоким процентам «безрисковые» банковские депозиты в ближайшие месяцы принесут более высокий доход, нежели покупка бумаг наших эмитентов, которые инвестору ничего не гарантируют.

Кроме того, высокий уровень ключевой ставки ЦБ — обычно негативный фактор для фондового рынка.

Основной фактор укрепления рубля в последние месяцы — требование к экспортерам по продаже валютной выручки. Если соответствующий указ не продлят в апреле, то это создаст предпосылки новой волны ослабления российской валюты. В таком случае рынок акций РФ сможет подрасти во втором полугодии. К тому же к этому моменту ЦБ, вероятно, начнет снижать ключевую ставку. Таким образом, через несколько месяцев могут появиться более интересные возможности для покупки бумаг российских компаний, нежели в начале года.

Облигации федерального займа (ОФЗ) — рублевые бумаги, выпускаемые Минфином РФ — сегодня предлагают примерно такую же доходность, что и банковские вклады. Однако здесь инвестор сталкивается с рыночным риском снижения стоимости облигаций (например, это происходит, когда растет ключевой ставка). Тогда для возвращения полной суммы придется держать ОФЗ до погашения — этот срок может составить несколько лет.

С другой стороны, если ставку будут снижать, то и стоимость купленных сейчас облигаций подрастет. Впрочем, пока такой сценарий выглядит не слишком вероятным, так как Банк России давно дал понять, что приоритет для него — борьба с инфляцией и ее последующая стабилизация. Поэтому вряд ли регулятор будет быстро смягчать монетарную политику.

В условиях высокой инфляции и возможной новой волны снижения рубля драгоценные металлы, такие как золото и серебро, выглядят интересным инструментом сбережений. Приобрести их можно в физическом (слитки или монеты) или в безналичном виде. В первом случае обычно требуются место для его надежного хранения и, возможно, страховка.

Также приобрести драгметаллы можно в банке в виде Обезличенного металлического счета (ОМС). Однако следует помнить, что ОМС не подпадает под действие системы страхования вкладов. Кроме того, спреды — разница между курсами покупки и продажи драгметалла — могут быть весьма большими.

Купить безналичное золото и серебро можно также на Мосбирже: минимальный объем сделки здесь составит 1 г и 100 г соответственно. Для этого потребуется открыть брокерский счет или ИИС. Спреды на Мосбирже меньше, нежели на счетах ОМС, а хранится драгметалл в Национальном клиринговом центре (НКЦ), который входит в группу компаний Московской биржи.

Однако в отличие от акций и облигаций, которые приносят доход в виде дивидендов и купонных выплат, драгметаллы денежного потока не генерируют. То есть на них можно заработать только за счет роста их цены. Но в условиях, когда в России высокая инфляция, а рубль ослабевает, такое вложение может быть привлекательным.

Иностранная валюта выглядит менее интересным активом: ставки по валютным вкладам низки, кроме того, покупательная способность любых иностранных денег постепенно сокращается за счет инфляции. Если же ставить на дальнейшее снижение рубля, то покупка драгметаллов, вероятно, выглядит более предпочтительной, ведь котировки исчисляются в долларах.

Недвижимость — исторически довольно надежный инструмент сохранения и даже приумножения капитала в периоды высокой инфляции. Однако сегодня ставки по ипотечным кредитам, равно как и цены, выглядят слишком высокими, чтобы рассчитывать на хорошую доходность подобных вложений. Вероятно, более разумной стратегией будет занять выжидательную позицию и покупать после охлаждения рынка и снижения стоимости кредитов.

Криптовалюты продолжают выглядеть высокорискованной инвестиций. Кроме того, в отличие от других активов, рассчитать их «справедливую» стоимость сложно или даже невозможно. Это очень затрудняет прогнозирование их дальнейшей динамики.

Автор — бывший старший вице-президент банка «Открытие»

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