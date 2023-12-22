Фигуристка Валиева рассказала о волнении перед чемпионатом России

Фигуристка Камила Валиева призналась, что испытывала волнение перед участием в чемпионате России в Челябинске. Этап соревнований состоялся 22 декабря.

«В первую очередь огромное спасибо болельщикам, было безумно приятно, что такое количество поддержки, игрушек. По прокату — сегодня первый день соревнований, безумно рада, что собралась и показала довольно неплохой прокат. Были некоторые недочеты, давно уже не закрывала короткую программу, было волнительно, но зато очень хороший опыт», — сказала она журналистам.

Валиева рассказала, что для нее самым главным было показать эмоции во время короткого проката, а в этом направлении можно бесконечно совершенствоваться.

Ранее в этот день Валиева заняла первое место по итогам короткой программы. Она получила от судей 81,85 балла. На второй позиции оказалась Аделия Петросян с 79,06 балла. Замыкает тройку призеров Софья Муравьева с 73,52 балла.

В мужском одиночном катании победителем стал Евгений Семененко. Он набрал за две программы 294,75 балла.

Фигуристки представят произвольную программу 23 декабря. Турнир в Челябинске проходит с 20 по 24 декабря.