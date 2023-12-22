Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России

Чемпионка Европы 2022 года Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

По итогам первого дня соревнований 22 декабря 17-летняя ученица Этери Тутберидзе получила от судей 81,85 балла, на второй позиции еще одна подопечная Тутберидзе Аделия Петросян с 79,06 балла. Замыкает тройку призеров занимающаяся у Евгения Плющенко Софья Муравьева с 73,52 балла.

Как сообщает издание, в топ-6 вошли Ксения Синицына с результатом 75,21 балла, Вероника Яметова с оценкой 73,86 балла и Анна Фролова, получившая 73,52 балла.

В мужском одиночном катании победителем стал Евгений Семененко, тренирующийся у Алексея Мишина. Он набрал за две программы 294,75 балла.

Второй результат показал ученик Олега Татаурова Владислав Дикиджи, отставший от победителя почти ровно на один балл (293,74). Третье место занял подопечный Вероники Дайнеко Петр Гуменник, получивший 292,42 балла.

Фигуристки представят произвольную программу 23 декабря. Турнир в Челябинске проходит с 20 по 24 декабря.