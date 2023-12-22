Фигурист Семененко одержал победу в чемпионате России

Спортсмен из Санкт-Петербурга Евгений Семененко 22 декабря выиграл чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске в мужском одиночном катании.

В сумме за две программы Семененко набрал 294,75 балла. Вторым стал санкт-петербуржец Владислав Дикиджи, отставший от победителя почти ровно на один балл (293,74). Третье место занял еще один петербургский фигурист Петр Гуменник, получивший 292,42 балла.

Турнир в Челябинске проходит с 20 по 24 декабря. Позднее в этот день короткую программу представят женщины.

Семененко выиграл чемпионат России во второй раз подряд. 20-летний фигурист также является бронзовым призером этапа Гран-при Skate Canada и чемпионом России среди юниоров. В 2022 году он выступал на Олимпийских играх в Пекине и показал лучший результат среди россиян, заняв восьмое место.