Вопрос принципа: получится ли у Украины отменить матч России и Сербии

Украинская ассоциация футбола попросила ФИФА и УЕФА отменить матч сборной России с Сербией, который должен состояться в Москве 21 марта. В письме УАФ сказано, что надо «принять меры для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам». В России считают, что Европейский футбольный союз не обратит внимание на эту жалобу и наша национальная команда впервые с ноября 2021 года сыграет с европейской сборной.

Повторение ситуации с Боснией?

Президент РФС Александр Дюков, отвечая 20 декабря на вопросы журналистов, сообщил, что весной у сборной России планируется игра с Сербией.

— Вертикаль сборных функционирует, проводятся международные матчи и у клубов, и у сборных. Договор мы подписали — в марте сыграем с ними дома, — заявил он.

Позднее генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович подтвердил проведение товарищеского матча.

— Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными. Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», — процитировал Сурбатовича Sport24.

Однако такое решение устроило не всех. Украинская ассоциация футбола отреагировала моментально, направив письмо в УЕФА, ФИФА и сербским коллегам. Кратко его содержание можно описать так: неприемлемо позволить России вернуться в футбольную семью, матч надо отменить. «Мы ценим понимание и сотрудничество каждого из вас и просим принять соответствующие меры для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам», — сказано в письме УАФ.

В случае если матч состоится, это будет первая игра сборной России с европейской командой с 14 ноября 2021 года — тогда мы встречались с хорватами в отборе на чемпионат мира в Катаре. Ранее первым европейским соперником россиян могли стать боснийцы, но встреча сорвалась.

Александр Дюков не стал оценивать вероятность повторения той истории.

— Не могу ничего утверждать. Есть контракт, который мы подписали. С боснийцами была их инициатива, была договоренность, но не было контракта, — подчеркнул глава РФС в беседе с «Известиями».

Жест отчаяния

— УЕФА вообще не обратит внимание [на письмо УАФ], — заявил «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Было решение УЕФА, которое касалось только официальных матчей. А это товарищеская встреча. Она никакого отношения к ограничительным мерам не имеет. Поэтому это жест отчаяния, не более. Я думаю, УЕФА это неинтересно. Там заявят, что это не запрещено. А ФИФА вообще к этому отношения не имеет.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил УАФ обратить внимание на проблемы украинского футбола.

— Мне даже непонятно, а при чем тут Украина вообще, — заявил Свищев «СЭ». — Ну против они — нам от этого ни холодно, ни жарко. Если им неинтересно, пусть не смотрят трансляции, пусть не читают газеты, пусть не читают новостные ленты. Им не этим заняться нужно, им нужно обратить внимание на свой футбол, там много проблем.

Действия УАФ неправомерны и противоречат принципам ФИФА и УЕФА, заявил спортивный юрист Игорь Бушманов.

— Считаю действия УАФ нелогичными и неправомерными, поскольку они противоречат общим принципам, заложенным в уставах ФИФА и УЕФА, — сказал «Известиям» эксперт. — Кроме того, ФИФА абсолютно невыгодно входить в открытую конфронтацию с РФС, поэтому данный призыв будет дипломатично проигнорирован. Такая возможность есть — можно ссылаться на тот же устав ФИФА, где четко сказано, что спорт вне политики.

Напомним, что в этом году подопечные Валерия Карпина играли с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0). Также состав сборной до 23 лет дважды сыграл с командой Египта U-23 (1:1, 1:2).