Россиянам назвали деревья для посадки зимой

Зима является идеальным временем для посадки некоторых хвойных и лиственных пород деревьев. Об этом 22 декабря рассказал ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий.

«В это время года почва достаточно охлаждена, поэтому деревья не требуют частого полива, потеря влаги растениями минимальна. Кроме того, по статистике и многолетнему опыту можно сказать, что иммунитет растений при зимней пересадке сохраняется. Это позволяет деревьям быть более устойчивыми к насекомым-вредителям и грибным инфекциям», — рассказал он «Газете.Ru».

Среди деревьев, которые рекомендуется сажать зимой, эксперт выделил ель, сосну, пихту и лиственницу, а также березу, осину, рябину и липу.

«Деревья обладают высокой морозостойкостью, поэтому хорошо адаптируются к холодной погоде. Более того, снег, падающий на почву, не только питает и обеспечивает влагой корни по весне, но и способствует утеплению земляного кома», — сказал Васецкий.

При посадке деревьев следует помнить, что температура воздуха не должна опускаться ниже –15 градусов. Почве следует быть влажной и не твердой, она может быть в диапазоне от –10 до –5 градусов.

«Стоит ответственно подойти и к посадке деревьев. Нужно выкопать яму в два раза глубже и шире, чем корни саженца, и засыпать растение землей. Полейте почву водой, чтобы насытить ее влагой, накидайте снега в приствольный круг, и обмотайте стволы деревьев мешковиной до первых скелетных ветвей в качестве защиты от холода, особенно в бесснежную зиму», — рассказал эксперт.

Ранее, 29 ноября, в городе Миньяре Челябинской области чиновники местной мэрии спилили елку с участка местной жительницы Елены Шалдиной. Через несколько дней после этого Елена обнаружила семейную ель на главной площади города. По словам женщины, спиленное дерево удалось опознать благодаря его пушистости.

Впоследствии глава администрации Ашинского муниципального района Вадим Сергеев заявил, что в Миньяре посадят новые ели. Сергеев назвал произошедшее недоразумением.