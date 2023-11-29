Глава района на Урале пообещал высадить новые ели взамен срубленной у жительницы

В следующем году в городе Миньяра Челябинской области, где чиновники местной мэрии спилили елку на участке местной жительницы, посадят новые ели. Об этом 29 ноября заявил «Известиям» глава администрации Ашинского муниципального района Вадим Сергеев.

Сергеев назвал произошедшее недоразумением. Он сообщил, что при подборе новогодней ели были проанализированы документы, которые свидетельствовали о том, что участок сейчас не используется населением, никаких правоустанавливающих документов на бывшие садовые заброшенные участки не было. Глава администрации отметил, что в результате этого анализа приняли решение спилить эту ель.

«Встретились с женщиной, которая жаловалась на сруб елки, претензий она не имеет. Договорились о том, что на следующий год сделаем компенсационные высадки деревьев на территории Миньяра. А новогодняя ель сейчас будет украшать новогодний городок, который располагается на центральной площади города Миньяра», — отметил Сергеев.

Ранее в этот день жительница Миньяры Елена Шалдина рассказала, что чиновники местной мэрии спилили елку с ее участка, которую посадили еще в 1982 году. Спустя несколько дней выяснилось, что елку поставили на главной площади города.