Мэрию города на Южном Урале обвинили в краже елки с семейного участка

В городе Миньяре Челябинской области чиновники местной мэрии спилили елку с участка местной жительницы Елены Шалдиной, об этом рассказала сама Шалдина 29 ноября.

«Она [елка] стояла здесь с 1 сентября 1982 года. Сажали ее мой муж со своим отцом. Это была память наша», — рассказала женщина.

Несколько дней назад Елена обнаружила семейную ель на главной площади города. По словам женщины, спиленное дерево удалось опознать благодаря его пушистости.

«У нее было такое характерное изменение: когда елка эта у нас доросла до 150–160 см, муж макушку у нее сломил, чтобы она пушистая была. Вот она пушистая и росла 41 год», — добавила Шалдина.

24 ноября на странице администрации Миньярского городского поселения во «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором, предположительно, запечатлен момент спиливания елки.

«Елки идут в города, детей не бросим никогда, всегда Миньяр отличался художниками по льду, ну сейчас самая красивая елка едет в Миньяр. Новый год не за горами, а елка еще та», — говорится в сообщении.

Ранее, 28 ноября, телеканал CBS сообщил, что в США в Президентском парке Вашингтона за несколько дней до ежегодной церемонии зажжения огней рухнула национальная рождественская ель. Это не первый случай, когда главное рождественское дерево США валится из-за ветра. Аналогичное происшествие случилось с 42-футовой (12,8 м) елью в 2011 году.