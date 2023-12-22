Журналист Херш обвинил Байдена в распаде экономики Германии

Немецкая экономика уже больше года лишена дешевого российского газа и испытывают рецессию, к этому причастен президент США Джо Байден, решивший разрушить газопроводы «Северный поток». Об этом 22 декабря в статье на своем сайте заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

Он напомнил, что ранее Германия доминировала на мировых рынках благодаря своей развитой и передовой промышленности, но сейчас страна находится в процессе деиндустриализации, а экономика на спаде. Это произошло в том числе из-за подрывов газопроводов.

Трубопровод «Северный поток» снабжал Германию недорогим российским газом с 2011 года, однако осенью 2022 года Белый дом приказал группе под руководством ЦРУ, работающей под прикрытием в Норвегии, взорвать его, продолжил журналист.

«Американцы, назначенные на секретную миссию в Балтийском море за несколько недель до российской <спецоперации> на Украине в феврале 2022 года, предполагали, что их цель в том, чтобы убедить президента России Владимира Путина не объявлять о боевых действиях. Однако Байден отменил план, приказав ЦРУ найти возможность для взрыва в тот момент, который выберет американский лидер», — написал Херш.

Глава американской администрации распорядился о взрыве в конце сентября, в итоге три из четырех веток газопроводов были подорваны и разрушены. Действия Байдена были направлены на федерального канцлера Олафа Шольца, полагает Херш. Именно его избиратели были неактивны в поддержке Украины.

«На этой неделе появились новости, что немецкая государственная энергетическая компания заключила энергетическое соглашение с норвежской фирмой. Reuters приложило все усилия, чтобы представить это «сделкой века», а разрушенные газопроводы уже неактуальны», — подчеркнул журналист.

Он обратил внимание, что власти и США, и ФРГ игнорируют его версию о подрыве трубопроводов американскими спецслужбами.

Ранее, 18 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что версия о причастности западных спецслужб к подрывам трубопровода выглядит правдоподобно. Он отметил, что недавно в одном из западных изданий появилась информация о причастности к подрыву «Северных потоков» группы спецназа одной из стран Запада с использованием аппарата, позволяющего погружаться на глубину 250 м.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах без участия специалистов из России.

Согласно результатам расследования Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.