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В аварии с микроавтобусом под Калиниградом пострадали 12 человек

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Фото: t.me/gibdd39
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В Калининградской области 12 человек пострадали при столкновении иномарки с микроавтобусом. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Авария произошла накануне на 31-м км трассы «Советск-Гусев» по направлению от поселка Ульяново в сторону поселка Лунино. Водитель автомобиля Audi вопреки погодным условиям превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с автобусом на встречной полосе.

«В результате ДТП пострадало 12 человек. Водитель и 40-летний пассажир автомобиля «Ауди» и пассажиры автобуса 1972, 1970, 1972 г.р. госпитализированы», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что еще семь пассажиров автобуса получили различные травмы. Им назначено амбулаторное лечение.

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Ранее, 20 декабря, в Иваново управлявшая внедорожником женщина сбила двух детей, после чего ее автомобиль врезался в автобус. В региональном УМВД рассказали, что дети переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

До этого, 17 декабря, рейсовый автобус попал в ДТП на западе Москвы. Его водитель не справился с управлением и совершил наезд на светофор, в результате чего пострадали пять человек.

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