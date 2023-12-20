Внедорожник сбил двух детей и врезался в автобус в Иваново

Женщина, управлявшая внедорожником, сбила двух детей, после чего ее автомобиль врезался в автобус в Иваново. Об этом 20 декабря сообщили в Telegram-канале регионального УМВД.

«Женщина водитель, управляя автомашиной Toyota RAV4, совершила наезд на двух мальчиков 10 и 15 лет <...> После этого женщина-водитель потеряла управление автомашиной и совершила столкновение с автобусом второго маршрута», — говорится в сообщении.

Как уточняется, дети переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Детей осматривают врачи скорой помощи, на месте происшествия работает полиция.

Ранее в этот день на Садовом кольце в Москве водитель иномарки насмерть сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. По предварительной информации, инцидент произошел примерно в 07:00 20 декабря на улице Земляной Вал, в районе дома 48.