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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве на Садовом кольце водитель иномарки насмерть сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции 20 декабря в официальном Telegram-канале.

По предварительной информации, инцидент произошел примерно в 07:00 20 декабря на улице Земляной Вал, в районе дома 48. Водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в не установленном для этого месте.

«В результате дорожной аварии мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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18 декабря автомобиль сбил двух пешеходов в Москве. Вечером на 13-й Парковой улице водитель машины совершил наезд на двух людей, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Пострадавшими оказались мужчина и женщина, они были направлены в одно из медучреждений города. Правоохранительные органы уточняют обстоятельства произошедшего.

Ранее, 17 декабря, «Известия» сообщали, что автобус попал в ДТП на Веерной улице на западе Москвы. В столичном управлении Госавтоинспекции позднее рассказали о пяти пострадавших. В ведомстве также уточнили, что водитель рейсового автобуса «НефАЗ» не справился с управлением и совершил наезд на светофор. Все пострадавшие были доставлены в больницу. В тот же день школьный автобус и легковой автомобиль попали в ДТП на трассе в Игринском районе Удмуртии. Пострадали семь человек, включая двоих детей.

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