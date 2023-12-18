Число пострадавших в результате ДТП с автобусом на западе Москвы выросло до пяти

Число пострадавших в результате аварии с участием автобуса на западе Москвы возросло до пяти человек. Об этом пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции сообщила в понедельник, 18 декабря.

«В отношении водителя автобуса вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего»), а также составлены административные материалы по ст. 12.12.1 («Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика») и 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»)», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что 17 декабря автобус попал в ДТП на Веерной улице на западе Москвы. На тот момент было известно о четырех пострадавших, сообщает телеканал «360».

Позднее в столичной Госавтоинспекции уточнили, что водитель рейсового автобуса «НефАЗ» не справился с управлением и совершил наезд на светофор.

Всех пострадавших доставили в больницу.

Транспортное средство следовало в направлении Тропарево, в настоящий момент неизвестно, что послужило причиной столкновения, сообщает телеканал «Звезда».