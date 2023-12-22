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Корреспондент МИЦ «Известия» стал победителем международной премии имени Халеда аль-Хатыба – 2023

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Фото: личный архив Сергея Прудникова
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20 декабря стали известны имена победителей международной журналистской премии за лучшие работы из зоны конфликтов. Награду Khaled Alkhateb Memorial Awards учредил телеканал RT.

Журналист «Известий» Сергей Прудников стал призером в номинации «Лучшая работа из зоны конфликта» (материалы о вооруженных конфликтах и об их последствиях). Серия работ Сергея из Донбасса набрала наивысшее количество баллов экспертного жюри в представленной категории.

Серия из пяти репортажей, освещающих события в Донбассе. Материалы журналиста «Известий» о происходящем в Донецке, Мариуполе, Ясиноватой и Волновахе.

1. «Почему Донецк никто не слышит?»

2. «Передайте моим, что их мама жива, жива...»

3. «Бежали, залегая на земле, и добежали»

4. «Всё хорошо, потому что жива осталась»

5. День сменяет день, трагедия трагедию.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта» (материалы о вооруженных конфликтах и об их последствиях), «Лучшая работа: гуманитарная миссия» (истории о людях, находящихся в зоне конфликта).

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