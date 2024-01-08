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Каникулы здорового режима: как прийти в себя после отдыха

Эксперт предупредил о посленовогодней меланхолии
Фото: Getty Images/svetikd
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Россияне, оценивая качество своего отдыха в новогодние праздники, разделились на три примерно одинаковые группы. Первым (их большинство) удается полностью восстановиться и зарядиться бодростью. Другие не замечают разницы с предновогодним состоянием. А третьи жалуются на ухудшение самочувствия. Как провести каникулы с пользой для здоровья и, если надо, поскорее вернуть форму — в материале «Известий».

Утомительный отдых

По данным опроса телемедицинского сервиса «Доктис», 36% россиян чувствуют себя бодрыми и отдохнувшими после новогодних праздников. Они связывают это с возможностью выспаться, отдохнуть от дел, погулять на свежем воздухе, заняться спортом. Плюсы зимних каникул наши соотечественники также видят в общении с друзьями и родственниками, ценят возможность уехать в отпуск за новыми впечатлениями, сходить в кино, музеи и театры.

Между тем 34% участников исследования ответили, что не замечают изменений в своем здоровье, а 30% респондентов признались, что их самочувствие ухудшается после каникул. Интересно, что больше половины (54% ) тех, кто испытывает негативные последствия, просто жалуются на снижение настроения и уныние, из-за того что праздники закончились. Еще 22% респондентов чувствуют себя разбитыми и уставшими, 14% жалуются на частые головные боли, а 10% — на изжогу.

посленовогодняя депрессия
Фото: Getty Images/TatyanaGl

Утомленные отдыхом россияне в ухудшении самочувствия прежде всего винят самих себя. По их мнению, здоровье страдает в первую очередь из-за того, что сбивается режима дня. Еще одна немаловажная причина — люди элементарно ленятся и почти не встают с кровати. Конечно же, сказывается и излишек пищи, в том числе вредных продуктов. Респонденты также признались, что пьют больше алкоголя, чем обычно.

Половина опрошенных не предпринимают никаких дополнительных усилий, чтобы восстановиться после праздников. Они просто выходят на работу, и жизнь входит в привычное русло. А вот 14% опрошенных признались, что им приходится обращаться к врачам и пить таблетки, чтобы справиться проблемами со здоровьем, 10% респондентов садятся на диету.

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Берегите сон

Психолог телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова подчеркивает, что новогодние праздники — это лучшая возможность отключиться от служебных задач и качественно отдохнуть после тяжелого и насыщенного событиями и делами декабря. Первый зимний месяц — это период сезонных простуд и гриппа. В декабре самый непродолжительный световой день.

Главное правило в праздничные дни — слушать свой организм. И если он подает сигнал, что нужно притормозить и расслабиться, нужно его послушать. И хотя бы два-три дня выспаться и отлежаться, а потом добавлять в планы приятную активность, — советует психолог.

Однако врачи прежде всего обеспокоены тем, что в новогодние каникулы люди часто путают день с ночью. Кто-то погружается в бесконечный просмотр фильмов, не в силах оторваться от экрана, другим лень подниматься с дивана раньше полудня. Психиатр Алексей Вилков подчеркивает, что подобное поведение в первую очередь влияет на нарушение режима сна.

девушка на диване с котом
Фото: Getty Images/OKrasyuk

После таких каникул человек рискует заработать бессонницу. Его ночной отдых будет сопровождаться трудностями с засыпанием, частыми пробуждениями и вынужденными ранними подъемами, — рассказывает эксперт.

Дневная сонливость — неизбежное побочное явление хаотичного отдыха. В результате у людей появляются раздражительность, эмоциональная нестабильность, тревожность. Всё это влияет на продуктивность рабочих процессов: когда снижается концентрация внимания, сложно решать даже обычные задачи.

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Чтобы избежать проблем, не стоит сбивать режим дня. А если это случилось в самом начале каникул, то нужно заранее, до выхода на работу, восстановить распорядок. Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время, — рассказывает Алексей Вилков.

Терапевт Анастасия Тимощенко обращает внимание, что прием пищи в позднее время суток в новогоднюю ночь и длительный сон на следующий день могут нарушить режим и добавить тревожности на фоне сложностей с засыпанием в дальнейшем.

салат
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев

В праздничные дни выстраивайте режим, не допуская длительных периодов сна за счет сокращения времени бодрствования. Для здоровья нашего организма достаточно 7–9 часов ночного отдыха. Если спать менее 7 и более 10 часов, то не избежать негативного влияния на здоровье, — рассказывает Анастасия Тимощенко.

Терапевт советует не игнорировать физическую активность, в том числе зимние забавы на свежем воздухе. Прогулка за два часа до сна позволит снизить тревожность и поможет быстрее уснуть. А вот использование гаджетов и просмотр телевизора надо ограничить за один-два часа до сна.

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Как не сойти с ума

Для кого-то лучший отдых — это «переключение картинки» в путешествиях, для других — домашний уют, сериалы, лыжные прогулки. Психолог считает важным один момент — общие каникулы необходимы для поддержки семейных отношений или отношений в паре. Это лучшее время побыть вместе, и никто не должен отвлекаться на рабочие сообщения в телефоне. При любом занятии Елена Бурделова рекомендует руководствоваться принципом сбалансированности и умеренности, чтобы организм отдохнул, а не истощился еще больше перед началом рабочего года.

Соблюдайте питьевой режим, отдавая предпочтение чистой негазированной воде. Включите в рацион достаточное количество овощей и фруктов, зелени, цельнозерновых продуктов. В каникулы желательно устраивать разгрузочные дни с достаточным количеством белка и клетчатки, — дополняет Анастасия Тимощенко.

питьевая вода с фруктами
Фото: unsplash.com

Психиатр также рекомендует активизировать обычные физические нагрузки. Это может быть банальная зарядка либо посещение спортзала или фитнес-клуба, чтобы постепенно восстановить обычный жизненный тонус. А вот погружаться в работу после праздников необходимо постепенно, планомерно. Организм в целом и мозг в частности должны привыкнуть к усилению нагрузок. И если действовать грамотно, то вернуться в трудовой ритм удастся с наименьшими потерями.

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По мнению психиатра, сойти с ума в каникулы шанс не выше, чем в обычное время, даже если человек безвылазно сидит дома и изнуряет себя бездельем. Однако велик риск заработать предпраздничную депрессию или меланхолию.

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