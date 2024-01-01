Не откладывай на завтра: можно ли есть новогодние блюда все выходные

Любимый россиянами праздник Новый год сопровождается музыкой, салютом, подарками и, конечно же, застольем. Из года в год блюда повторяются: оливье, селедка под шубой, мимоза... Сколько хранятся такие салаты, стоит ли их готовить и как не навредить организму в праздники — в материале «Известий».

Что поставить на новогодний стол

Новогоднее застолье для большинства является традицией и неким ритуалом. Каждая хозяйка заранее планирует меню, покупает продукты и даже берет во внимание, что можно ставить на стол, а что нельзя в зависимости от того, год какого животного наступает. Так, на празднование года Кролика нельзя было готовить блюда из крольчатины. На год Быка, соответственно, нужно было отказаться от говяжьих продуктов: мяса, колбас, котлет и т.д. Новый 2024 год Зеленого Дракона принято встречать с блюдами из рыбы и морепродуктов. Для приготовления еды можно использовать различные специи, например чеснок, имбирь и гвоздику. При этом стоит отказаться от курицы, которая считается слишком простой для дракона.

Однако в приготовлении еды на Новый год стоит учитывать и другие факторы. Многое из того, что планируется подать к столу, может навредить здоровью и ухудшить новогоднее настроение.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Любимыми всеми блюдами на столе 31 декабря являются мимоза, оливье, селедка под шубой, запеченная утка, мясо по-французски, мясные и овощные нарезки, икра и многое другое. Всё это знакомо с детства и невозможно не съесть хотя бы один раз на Новый год. Однако необходимо разобраться, как сделать угощения менее пагубными и даже полезными, отмечает диетолог-консультант, заместитель директора АНО «НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Оливье — вкус праздника

Ни один Новый год не обходится без оливье. Алексей Кабанов предупреждает, что салат может быть вредным для здоровья именно из-за его ингредиентов. Для того чтобы сделать его более полезным, стоит заменить мясные продукты в его составе. Красное мясо, а в особенности переработанные мясные продукты, которые добавляются в салат, содержат огромное количество насыщенных жиров, а ненасыщенных в рецепте недостает. Поэтому стоит заменить колбасу или говядину на курицу или растительные аналоги мяса. Эксперт отмечает, что майонез как раз сделан на основе растительных масел, в которых содержатся ненасыщенные жиры. При умеренной заправке качественным майонезом вреда не будет, скорее хороший соус даже полезен, заключает Алексей Кабанов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Многие эксперты советуют готовить майонез самим. Кроме того, не следует заправлять им всё приготовленное сразу, нужно дождаться момента подачи.

Не навреди

Последствиями бурного празднования могут стать тяжесть в желудке, изжога, отравление, а также аллергическая реакция. Чтобы избежать неприятных последствий и сохранить хорошее настроение на все новогодние выходные, стоит следить за количеством употребляемого в пищу.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, переедание и отравление — самые частые жалобы в праздничный период. В это время люди съедают в несколько раз больше обычного и употребляют несвежие продукты, что негативно сказывается на желудочно-кишечном тракте.

Алексей Кабанов советует убрать с новогоднего стола мясные и колбасные нарезки. Переизбыток мясных продуктов приводит к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения. Стоит добавить больше рыбных блюд.

Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

Значительная часть отравлений в январские праздники является следствием того, что люди не хотят выбрасывать остатки еды и употребляют ее в пищу еще несколько дней, пока всё не закончится. Психолог Анжелина Анжелину советует убирать незаправленные салаты в холодильник, а на стол выставлять только часть приготовленного, так как в теплом помещении срок годности салатов составляет не более четырех часов. В холодильнике же незаправленные оливье, селедка под шубой и другие салаты могут храниться несколько дней, однако стоит обращать внимание на любые изменения в их виде. Если есть сомнения, лучше салат выбросить. Соусы к ним могут стать средой для развития бактерий. Заправлять салаты стоит непосредственно перед подачей, заключает эксперт.

Алексей Кабанов также обращает внимание на то, что огромный вред мы наносим нашей печени и всему организму сладкими газированными напитками или соками, содержание сахара в которых может перекрывать суточную дозу потребления в несколько раз. Вместо алкоголя и сахаросодержащих напитков он советует купить дорогую газированную минеральную или столовую воду. Зачастую они продаются в красивых бутылках, что может стать украшением новогоднего стола. Таким образом чувство праздника сохранится и не будет нанесен вред здоровью.

Тем, кто не может отказаться от бокала шампанского на праздник, нужно помнить несколько правил. В первую очередь нельзя пить его на голодный желудок, во-вторых, стоит запивать каждый выпитый бокал алкоголя таким же объемом воды.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это значительно снижает риск обезвоживания и похмельных симптомов утром, — говорит психолог.

Эксперты также советуют иметь много фруктов на новогоднем столе, однако с ними тоже не стоит перебарщивать. Наиболее ассоциированный с этим праздником цитрус, мандарин, может нести в себе опасность. Из-за большого содержания витаминов A и C мандарины полезны для кожи, глаз и иммунитета, однако вместе с этим они являются очень сильным аллергеном. Кроме того, по словам эндокринолога Зухры Павловой, они повышают кислотность желудочного сока, что может навредить людям с гастритом или язвой.

— Мандариновый сок может испортить зубную эмаль, поэтому после их употребления стоит полоскать рот водой, — говорит эндокринолог. По всем этим причинам фруктом лучше не злоупотреблять. Из-за большого содержания сахара стоит съедать не более пяти мандаринов в день и делать между ними перерыв. Зухра Павлова также советует есть их после основного приема пищи, так как мандарины имеют свойство провоцировать аппетит.

Фото: Global Look Press/Alexander Legky

Эксперты советуют есть маленькие порции, но чаще. Это будет способствовать более быстрому перевариванию пищи, тем самым желудок не будет нагружаться от огромного количества еды.