Не откладывай на завтра: можно ли есть новогодние блюда все выходные
Любимый россиянами праздник Новый год сопровождается музыкой, салютом, подарками и, конечно же, застольем. Из года в год блюда повторяются: оливье, селедка под шубой, мимоза... Сколько хранятся такие салаты, стоит ли их готовить и как не навредить организму в праздники — в материале «Известий».
Что поставить на новогодний стол
Новогоднее застолье для большинства является традицией и неким ритуалом. Каждая хозяйка заранее планирует меню, покупает продукты и даже берет во внимание, что можно ставить на стол, а что нельзя в зависимости от того, год какого животного наступает. Так, на празднование года Кролика нельзя было готовить блюда из крольчатины. На год Быка, соответственно, нужно было отказаться от говяжьих продуктов: мяса, колбас, котлет и т.д. Новый 2024 год Зеленого Дракона принято встречать с блюдами из рыбы и морепродуктов. Для приготовления еды можно использовать различные специи, например чеснок, имбирь и гвоздику. При этом стоит отказаться от курицы, которая считается слишком простой для дракона.
Однако в приготовлении еды на Новый год стоит учитывать и другие факторы. Многое из того, что планируется подать к столу, может навредить здоровью и ухудшить новогоднее настроение.
Любимыми всеми блюдами на столе 31 декабря являются мимоза, оливье, селедка под шубой, запеченная утка, мясо по-французски, мясные и овощные нарезки, икра и многое другое. Всё это знакомо с детства и невозможно не съесть хотя бы один раз на Новый год. Однако необходимо разобраться, как сделать угощения менее пагубными и даже полезными, отмечает диетолог-консультант, заместитель директора АНО «НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
Оливье — вкус праздника
Ни один Новый год не обходится без оливье. Алексей Кабанов предупреждает, что салат может быть вредным для здоровья именно из-за его ингредиентов. Для того чтобы сделать его более полезным, стоит заменить мясные продукты в его составе. Красное мясо, а в особенности переработанные мясные продукты, которые добавляются в салат, содержат огромное количество насыщенных жиров, а ненасыщенных в рецепте недостает. Поэтому стоит заменить колбасу или говядину на курицу или растительные аналоги мяса. Эксперт отмечает, что майонез как раз сделан на основе растительных масел, в которых содержатся ненасыщенные жиры. При умеренной заправке качественным майонезом вреда не будет, скорее хороший соус даже полезен, заключает Алексей Кабанов.
Многие эксперты советуют готовить майонез самим. Кроме того, не следует заправлять им всё приготовленное сразу, нужно дождаться момента подачи.
Не навреди
Последствиями бурного празднования могут стать тяжесть в желудке, изжога, отравление, а также аллергическая реакция. Чтобы избежать неприятных последствий и сохранить хорошее настроение на все новогодние выходные, стоит следить за количеством употребляемого в пищу.
По данным Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, переедание и отравление — самые частые жалобы в праздничный период. В это время люди съедают в несколько раз больше обычного и употребляют несвежие продукты, что негативно сказывается на желудочно-кишечном тракте.
Алексей Кабанов советует убрать с новогоднего стола мясные и колбасные нарезки. Переизбыток мясных продуктов приводит к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения. Стоит добавить больше рыбных блюд.
Значительная часть отравлений в январские праздники является следствием того, что люди не хотят выбрасывать остатки еды и употребляют ее в пищу еще несколько дней, пока всё не закончится. Психолог Анжелина Анжелину советует убирать незаправленные салаты в холодильник, а на стол выставлять только часть приготовленного, так как в теплом помещении срок годности салатов составляет не более четырех часов. В холодильнике же незаправленные оливье, селедка под шубой и другие салаты могут храниться несколько дней, однако стоит обращать внимание на любые изменения в их виде. Если есть сомнения, лучше салат выбросить. Соусы к ним могут стать средой для развития бактерий. Заправлять салаты стоит непосредственно перед подачей, заключает эксперт.
Алексей Кабанов также обращает внимание на то, что огромный вред мы наносим нашей печени и всему организму сладкими газированными напитками или соками, содержание сахара в которых может перекрывать суточную дозу потребления в несколько раз. Вместо алкоголя и сахаросодержащих напитков он советует купить дорогую газированную минеральную или столовую воду. Зачастую они продаются в красивых бутылках, что может стать украшением новогоднего стола. Таким образом чувство праздника сохранится и не будет нанесен вред здоровью.
Тем, кто не может отказаться от бокала шампанского на праздник, нужно помнить несколько правил. В первую очередь нельзя пить его на голодный желудок, во-вторых, стоит запивать каждый выпитый бокал алкоголя таким же объемом воды.
— Это значительно снижает риск обезвоживания и похмельных симптомов утром, — говорит психолог.
Эксперты также советуют иметь много фруктов на новогоднем столе, однако с ними тоже не стоит перебарщивать. Наиболее ассоциированный с этим праздником цитрус, мандарин, может нести в себе опасность. Из-за большого содержания витаминов A и C мандарины полезны для кожи, глаз и иммунитета, однако вместе с этим они являются очень сильным аллергеном. Кроме того, по словам эндокринолога Зухры Павловой, они повышают кислотность желудочного сока, что может навредить людям с гастритом или язвой.
— Мандариновый сок может испортить зубную эмаль, поэтому после их употребления стоит полоскать рот водой, — говорит эндокринолог. По всем этим причинам фруктом лучше не злоупотреблять. Из-за большого содержания сахара стоит съедать не более пяти мандаринов в день и делать между ними перерыв. Зухра Павлова также советует есть их после основного приема пищи, так как мандарины имеют свойство провоцировать аппетит.
Эксперты советуют есть маленькие порции, но чаще. Это будет способствовать более быстрому перевариванию пищи, тем самым желудок не будет нагружаться от огромного количества еды.