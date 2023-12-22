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Почти 200 кг шедшего на Украину кокаина перехватили в Роттердаме

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Фото: TASS/Oliver Berg
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В Роттердаме голландские таможенники изъяли на этой неделе две партии кокаина общим весом 1,9 т. Об этом говорится на сайте прокуратуры Нидерландов.

Общая стоимость изъятых запрещенных веществ оценивается в €127,5 млн.

Партия весом 197 кг кокаина обнаружена в контейнере с бананами из Эквадора. Конечным пунктом назначения груза значилась Украина.

При этом в прокуратуре выразили уверенность в том, что получатель из Украины и компания, которая должна была хранить бананы в Нидерландах, не имеют никакого отношения к наркоторговле.

Еще одну партия весом 500 кг обнаружили в контейнере с джемом и мармеладом из Колумбии. Конечным получателем являлась компания в Нидерландах, которая, полагают в прокуратуре, также не имеет никакого отношения к транспортировке незаконного груза, информация об этом появилась на сайте 20 декабря.

В обоих случаях наркотики были уничтожены. Прокуратура, таможенная служба и полиция порта Нидерландов проводит расследование по данным случаям.

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Ранее в этот же день в Петербурге нашли 100 кг кокаина в контейнерах с бананами на судне из Бельгии. В пресс-службе таможни уточняется, что брикеты с кокаином были спрятаны в технологических полостях рефрижераторной установки корабля. По факту обнаружения наркотиков возбуждено два уголовных дела, они переданы в следственные подразделения МВД России на транспорте.

Ранее, осенью, порту Петербурга таможня нашла партию кокаина на 100 млн рублей на прибывшем из Латвии судне. Брикеты с наркотическим веществом были спрятаны в технической полости морского судна. Всего обнаружено 8 кг контрабанды. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ).

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