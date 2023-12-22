В Петербурге нашли 100 кг кокаина в контейнерах с бананами на судне из Бельгии
Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) нашли 100 кг кокаина на прибывшем в Санкт-Петербург из Бельгии торговом судне. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 22 декабря.
«Таможенники задержали 100 кг кокаина в порту Санкт-Петербурга. Наркотики нашли в контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии», — сказано в сообщении ФТС в Telegram-канале.
Уточняется, что брикеты с кокаином были спрятаны в технологических полостях рефрижераторной установки корабля.
По факту обнаружения наркотиков возбуждено два уголовных дела, они переданы в следственные подразделения МВД России на транспорте.
О том, что в Петербурге на прибывшем из Антверпена судне найдена большая партия кокаина, источник «Известий» сообщил накануне. По его информации, речь идет о корабле MSC Guernse под флагом Мадейры.
В ходе его осмотра сотрудники Балтийской таможни и правоохранительных органов нашли брикеты с неустановленным веществом в полимерной упаковке коричневого цвета. Отмечалось, что было обнаружено не менее 50 кг наркотического вещества.