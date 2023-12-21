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В Петербурге обнаружили 50 кг кокаина на прибывшем из Антверпена судне

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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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В Санкт-Петербурге 50 кг кокаина нашли при проверке морского судна, прибывшего из Антверпена. Об этом 21 декабря сообщил источник «Известий».

По его информации, речь идет о корабле MSC Guernse под флагом Мадейры. В ходе его осмотра сотрудники Балтийской таможни и правоохранительных органов нашли брикеты с неустановленным веществом в полимерной упаковке коричневого цвета.

Экспертиза установила, что в них перевозился кокаин общей массой 50 кг. По данному факту было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

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Накануне ФСБ изъяла в Москве 673 кг латиноамериканского кокаина, который члены наркогруппировки планировали транзитом через РФ переправить в Евросоюз (ЕС). Они были задержаны с поличным. По информации ведомства, розничный сбыт изъятой партии на черном рынке мог принести наркосиндикату не менее 6,5 млрд рублей. Служба пресекла действия двух граждан РФ, которые прибыли с целью проведения многоэтапной наркоакции, используя поддельные документы и арендованный транспорт.

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