В Петербурге обнаружили 50 кг кокаина на прибывшем из Антверпена судне

В Санкт-Петербурге 50 кг кокаина нашли при проверке морского судна, прибывшего из Антверпена. Об этом 21 декабря сообщил источник «Известий».

По его информации, речь идет о корабле MSC Guernse под флагом Мадейры. В ходе его осмотра сотрудники Балтийской таможни и правоохранительных органов нашли брикеты с неустановленным веществом в полимерной упаковке коричневого цвета.

Экспертиза установила, что в них перевозился кокаин общей массой 50 кг. По данному факту было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Накануне ФСБ изъяла в Москве 673 кг латиноамериканского кокаина, который члены наркогруппировки планировали транзитом через РФ переправить в Евросоюз (ЕС). Они были задержаны с поличным. По информации ведомства, розничный сбыт изъятой партии на черном рынке мог принести наркосиндикату не менее 6,5 млрд рублей. Служба пресекла действия двух граждан РФ, которые прибыли с целью проведения многоэтапной наркоакции, используя поддельные документы и арендованный транспорт.