ФСБ изъяла в Москве почти 700 кг предназначенных для переправки в ЕС наркотиков

В Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина, который планировали переправить в Евросоюз (ЕС). Об этом 20 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Органами безопасности зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина», — говорится в заявлении.

Уточняется, что члены наркогруппировки были задержаны с поличным. Оптовая стоимость изъятой у них партии на черном рынке превышает 2,5 млрд рублей, а ее розничный сбыт мог принести наркосиндикату не менее 6,5 млрд рублей.

После комплексной проверки информации ФСБ установила двух граждан РФ, которые прибыли в Московский регион из приграничных субъектов с целью проведения многоэтапной наркоакции. Для этого они использовали поддельные документы и арендованный на подставное лицо транспорт, пояснило ведомство.

Таким образом была пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать российскую территорию для транзитного перемещения наркотиков, отметили представители службы.

Ранее, 16 ноября, ФСБ пресекла работу трех нарколабораторий на территории Волгограда и Волгоградской области, которую организовали семь россиян при координации с Украины. Тогда во время обыска были изъяты наркотические средства, специальное оборудование, а также более 2,46 млн рублей от кураторов. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.4 УК России.