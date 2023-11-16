ФСБ пресекла работу координируемых с Украины нарколабораторий

Работа трех нарколабораторий пресечена на территории Волгограда и Волгоградской области. Их организовали семь россиян при координации украинских кураторов, сообщили 16 ноября в пресс-службе УФСБ России по региону.

Во время обыска были изъяты наркотические средства, специальное оборудование, а также более 2,46 млн рублей от кураторов.

«Изготовленные вещества злоумышленники посредством приложения в Сети передавали для дальнейшего бесконтактного сбыта через «тайники-закладки» с целью незаконного обогащения», — сказано в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.4 УК России.

Ранее, 25 октября, ФСБ в Белгородской области пресекла канал поступления крупных партий наркотиков с территории Украины транзитом в другие регионы России. Преступную схему организовал житель Москвы В. Харламов. Наркотики он намеревался сбыть бесконтактным способом. Московский городской суд приговорил его к лишению свободы на срок 14 лет и 6 месяцев.