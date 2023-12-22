Туры на доверии: как многодетных мам обманули с дешевым отдыхом

Около 250 человек считают себя пострадавшими от деятельности жительницы Челябинска Натальи Тишенко — она продавала необычно дешевые турпоездки по России, многие из них не состоялись. В качестве каналов для рекламы она использовала неофициальные чаты общественных организаций — «МногоМама», «Опора России», поэтому и пострадавшие — в основном многодетные матери и предпринимательницы. Часть из них уже обратилась в полицию, заведено как минимум одно уголовное дело, выяснили «Известия». Сама Тишенко объясняет проблемы с некоторыми турами форс-мажором и обещает постепенно вернуть деньги всем клиентам. Эксперты рекомендуют проверять наличие туроператора и турагента в федеральном реестре и не гнаться за подозрительно низкими ценами.

В погоне за туром

Подопечные центра помощи многодетным «МногоМама» и предпринимательницы из общественной организации «Опора России» называют себя жертвами жительницы Челябинска Натальи Тишенко. Информация о ее услугах — продаже недорогих поездок по России — рекламировалась в их чатах, поэтому вызвала доверие.

Многодетная мать Ирина Гордеева рассказала, что именно так заинтересовалась предложением ООО «БТГ». По ее словам, волонтеры центра «МногоМама» уже ездили в эти поездки и всё проходило успешно. Фирма учреждена мужем Натальи Тишенко, но пострадавшие говорят, что именно она представлялась ее руководителем.

В итоге Ирина Гордеева купила несколько туров по весьма привлекательной цене — 8–12 тыс. рублей за переезд и неделю проживания в гостинице. Тишенко объясняла такую низкую стоимость тем, что часть ее датируется государством. Но из купленных поездок состоялась в итоге только одна.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— За несколько месяцев до моего тура девочки из чата отправились в аналогичную поездку на Алтай и стали активно жаловаться на условия. Оказалось, что билеты им купили только туда, а отель проплатили всего на один день, хотя они ехали на неделю. Их начали выгонять из гостиницы, а они в основном все многодетные, — рассказала Ирина Гордеева.

В результате женщинам с детьми пришлось занимать деньги, брать кредиты и жить в одном номере вдесятером, продолжила она. Несмотря на жалобы клиентов, предложения от Тишенко продолжали «всплывать» в чатах общественных организаций — рекламировались и фитнес-туры, и деловые поездки, для налаживания бизнес-партнерств.

— Только в Обнинске пострадали 40 человек, — рассказала «Известиям» юрист-волонтер центра «МногоМама» Татьяна Морозова. — Основная проблема, что никто из обратившихся к Тишенко не заключал договор по правилам. Мы планируем написать предпринимательнице досудебную претензию, а если она не отреагирует, то выйдем с гражданским иском в суд.

Среди пострадавших и предпринимательница Евгения Принько. Она рассказала «Известиям», что в апреле 2023 года узнала о Наталье Тишенко от знакомой. Вместе с компанией бизнесменов она собиралась поехать в Минск.

— Собирались руководители предприятий, чтобы наработать контакты и наладить сотрудничество, — пояснила она. — Тишенко заявила, что программа проходит при поддержке правительства, которое в условиях санкций таким образом помогает предпринимателям. Чтобы поехать, нужно было оплатить аккредитационный взнос в 11 тыс. рублей.

Когда стало известно об инциденте с многодетными матерями на Алтае, Евгения Принько и другие участники будущей поездки потребовали от Тишенко вернуть деньги.

— Позднее мы выяснили, что она организовала множество поездок по России — клиенты у нее были чуть ли не из каждого города страны, — пояснила она. — В нашем случае мы подали иск в Арбитражный суд Краснодара, документы рассматриваются. Отмечу, что ООО «БТГ» находится в реестре недобросовестных поставщиков и у него около четырех исполнительных производств незакрытых. А у самой Тишенко — более 30 исполнительных производств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Согласно данным единой информационной системы госзакупок, в реестр недобросовестных поставщиков услуг ООО «БТГ» попало после того, как контракт с ней расторгло управление Федеральной антимонопольной службы Новосибирской области — «в связи с существенным нарушением поставщиком условий контракта». Всего БТГ числится поставщиком услуг по 29 госконтрактам на общую сумму 20,2 млн рублей.

Пострадавшие подчеркивают, что Тишенко продолжает организовывать поездки. Они выразили уверенность, что возвраты средств, которые всё же делает предпринимательница, — это плата от новых клиентов за туры. То есть, предполагают пострадавшие, бизнес строится по типу пирамиды.

— Возвращает она от 500 рублей. Принцип прост: те, кто больше возмущаются, тем она отдает больше, — сказала Евгения Принько.

Потерпевшие от действий Тишенко — это жители Ставропольского, Краснодарского и Красноярского краев и Калужской области.

Татьяна Морозова рассказала, что некоторые из пострадавших обратились в правоохранительные органы. В распоряжении «Известий» есть официальный ответ ГУ МВД по Ставропольскому краю, согласно которому по одной такой коллективной жалобе в настоящее время проводится проверка. «Еще по одному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Проводятся необходимые следственные действия», — говорится в документе.

Недовольных приглашают в суд

Сама Наталья Тишенко в беседе с «Известиями» заявила, что организует не туристические поездки, а лишь бизнес-туры. Обстоятельства покупки поездок многодетными матерями Наталья Тишенко не объяснила.

При этом, по ее словам, обычно путешествия проходили штатно, но форс-мажоры бывают. По ним, в частности, с мая 2023 года предпринимательница начала осуществлять возвраты, предлагает замены поездок или другие варианты решения вопроса.

— Сейчас выплачено уже около 11 млн рублей. Осталось выплатить немного, и я закрою задолженность в конце этого года, и небольшой хвост останется на январь 2024 года, — сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Уверяет, что новые поездки не организует и не рекламирует — приостановила свою деятельность до того момента, пока не вернет все деньги клиентам. А представителям бизнес-сообщества обещает бесплатные туры в качестве компенсации.

— Если у кого-то есть какие-то недовольства, то они могут обратиться в суд, — отметила Тишенко. — Но в большинстве случаев удается всё решить мирным путем. Это ужасная ситуация, и я очень сильно переживаю. Приношу извинения тем людям, которые еще не получили выплаты.

В 2020 году Наталью Тишенко судили в Челябинской области за хищение имущества путем обмана. Она, по версии следствия, в 2018 году обманула 71 туриста. Из приговора суда следует, что она организовывала «выездной фитнес-проект Fitnes-candy, целями и задачами которого, согласно рекламным акциям в социальной сети «ВКонтакте», являлись услуги по физическому оздоровлению, личностному росту».

Она продавала поездки в Сочи, Китай, Францию, на Бали, но обещанных услуг ее клиенты не получили. Кто-то не смог улететь, потому что сроки отправления неоднократно переносились, у кого-то возникали сложности с заселением в отель, а потом с получением обратных билетов до Челябинска. Всего в инициативную группу пострадавших входили 89 обманутых туристов. Они заявляли, что попали в туристическую «пирамиду». Причиненный им суммарный ущерб оценивался в 2,5 млн рублей. Сама Тишенко объясняла случившееся сложностями с билетной программой и обещала вернуть деньги всем клиентам.

В итоге Cнежинский городской суд Челябинской области признал Тишенко виновной в совершении шести преступлений и назначил ей наказание в виде штрафа — 25 тыс. рублей.

Как защититься от мошенников

О подобных случаях становится известно примерно пять-шесть раз за сезон, рассказал «Известиям» глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам, директор юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов.

— Разного рода аферисты обычно активизируются в периоды высокого спроса, например перед Новым годом. Как правило, они заманивают низкой ценой, предложением «отдохнуть в пятизвездочном отеле по цене трехзвездочного» или «десять дней по цене двух», — рассказал он.

При этом на оплату клиентов они пытаются вывести как можно быстрее, говоря, что «предложение ограничено».

— Иногда даже непонятно, кому вы платите — направляют какие-то ссылки или просят перевести деньги на карту, — рассказал юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если перевести деньги неофициально — «мимо кассы», то вернуть их будет сложно, сказал он. Мошенник может вывести средства за пределы страны — тогда получить их назад будет невозможно.

— Поэтому при покупке тура нужно проявлять осмотрительность. Сравните цену с другими аналогичными предложениями в интернете. Если она различается в два раза, это уже сомнительно, — посоветовал Георгий Мохов.

Правда, низкая цена — не всегда стопроцентный признак мошенничества. Существуют горящие туры, когда туроператору нужно заполнить последнее место в самолете или автобусе. В этом случае цена действительно ниже, но не вдвое, заметил юрист.

С высокой долей вероятности попасть в лапы мошенников можно, переходя по объявлениям в соцсетях, в которых написано, что «туроператоры наживаются на туристах, а реальные цены намного ниже», заметил в беседе с «Известиями» президент РСТ Илья Уманский.

— Маржинальность туристического бизнеса очень низкая — всего лишь 10–15%, которые делят между собой туроператор и агент. Изредка турагенты могут предлагать туры дешевле за счет своей комиссии, ничего на них не зарабатывая. Но это скидка в 5–7%, а не 30–40%, — рассказал он.

Если цена тура вызывает вопросы, стоит проверить наличие в федеральном реестре туроператора (организатор поездки) и турагента (непосредственный продавец, который общается с туристом), посоветовал Георгий Мохов.

Туристам, которые поняли, что стали жертвами мошенников, следует обратиться в полицию и подать иск в суд о возврате денежных средств, сказали оба эксперта.

— Но, к сожалению, это не гарантия, что деньги вернутся. Многое зависит от того, есть ли средства на счетах этой организации или ИП, — отметил Георгий Мохов.

Случаи невозможности возврата туристами своих денег за туры случались. Один из самых громких — банкротство туроператора «Натали Турс» в 2018 году. Тогда каждый из его клиентов вместо полной компенсации путевки получил около 5 тыс. рублей.