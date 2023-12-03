На ель взгромоздясь: россиян обирают при оплате новогодних развлечений

В период подготовки к новогодним праздникам россияне тратят колоссальные деньги на билеты, путевки и услуги, причем всё больше платежей проходят дистанционно. Мошенники также подготовились к каникулам — созданы тысячи сайтов-клонов для обмана потребителей. Об актуальных фишинговых алгоритмах — в материале «Известий».

Портят новогодние путешествия

Россиян за последние несколько лет приучили к новогоднему туризму, вследствие чего ежегодно в конце осени — начале зимы наблюдается ажиотажная покупка билетов и путевок и массовое бронирование отелей. Вместе с продажами растут и риски обмана.

— В последнее время мы наблюдаем в сети признаки мошенничества в сфере продажи авиабилетов. Злоумышленники активно используют группы в социальных сетях и мессенджерах для рекламы скидок, якобы предоставляемых известными авиакомпаниями и туроператорами , — рассказала «Известиям» эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина. — Также замечены телеграм-боты, с помощью которых злоумышленники могут создавать фишинговые сайты со скидками на авиабилеты. Этот тренд явно покажет рост в период новогодних праздников.

Фото: ГК «Солар»

Ранее о похожих вариантах мошенничества рассказал «Российской газете» представитель сервиса «Настоящийбилет.РФ». Он обратил внимание на активизацию фейковых сайтов и страниц в соцсетях перед Новым годом, их число существенно увеличилось.

«Причем если раньше они создавали поддельные сайты, то сейчас чаще действуют через фейковые аккаунты известных тревел-брендов в соцсетях», — рассказал эксперт. Исследование, проведенное проектом, говорит о том, что за 11 месяцев было блокировано более 100 подозрительных ресурсов. Похожая ситуация складывается и в сфере бронирования отелей.

Запертая дверь вместо праздника

На текущей неделе стартовали продажи билетов на новогодние елки и концерты. Вместе с легальными площадками за работу взялись и мошенники.

— Продажа ведется на фейковых страницах, отрисованных под официальные сайты, — говорит офицер полиции. — Это проблема ежегодная. Особенно часто людей обманывают при покупке билетов на главные елки России, куда желают попасть многие. Поэтому нужно несколько раз проверить чистоплотность ресурса, прежде чем проводить оплату.

Обманывают граждан и при покупке билетов на спектакли и концерты, причем не только в столицах. Так, Чувашская государственная филармония предупредила в соцсетях, что от имени администрации аферисты собирают деньги с желающих посетить концерт-елку. «Появилась ложная информация о елке в филармонии завтра в 19:00. Это афера, концерт не имеет отношения к филармонии. Билеты доступны только на официальном сайте филармонии и через доверенные операторы (...) Не поддавайтесь мошенничеству!» — сообщается на официальной странице учреждения.

«Известия» изучили предложения билетов на елки на сайте бесплатных объявлений и обнаружили, что во многих случаях предлагается общение путем переписки по электронной почте. На адрес потенциального клиента высылаются каталоги с сомнительными ссылками.

Помимо билетов по смехотворным ценам, авторы объявлений обещают некие промокоды, которые якобы дадут возможность пройти на праздник бесплатно. Подобные предложения могут вести на фишинговые сайты, напоминают эксперты.

Елки-палки, мишура

Растущий спрос на новогодний реквизит и украшения тоже не остался без внимания злоумышленников — в сети появились схемы обмана при покупке елок и игрушек.

Житель Кохмы (Ивановская область) потерял 11 150 рублей при покупке через соцсети искусственной ели высотой 210 см. Он списался с продавцом, и тот прислал ему реквизиты счета и инструкцию по получению заказа. Только после перевода денег мужчина позвонил по телефону, который был указан в объявлении — оказалось, что предприятие, логотипом которого прикрывался жулик, торгует только искусственными цветами. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Если продавец настаивает на предоплате за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка может являться опасной. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», — дали рекомендации в связи с неприятным случаем в региональном управлении полиции.

Мошенники действуют не только на территории России. МВД Белоруссии уведомило, что перед Новым годом в сети появились детально проработанные сайты фейковых магазинов — с подписчиками, обновлением ленты товаров. От обмана уже пострадали несколько граждан РБ.

Правила защиты

Для осуществления своих замыслов преступники постоянно работают с аудиторией социальных сетей.

— Один из распространенных методов мошенников заключается в создании групп с публикацией акций и заведомо заниженных цен. Так доверчивых пользователей стимулируют предоставить свои данные, после чего перенаправляют их на фальшивые страницы оплаты , — говорит эксперт по кибербезопасности Диана Делехина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Для предотвращения нежелательных последствий эксперт рекомендует придерживаться нескольких простых правил.