Холодный прием: мошенники запустили поддельные сайты аренды жилья

Интернет-мошенники создали поддельный сайт сервиса онлайн-бронирования жилья Booking.com — об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Из-за фейкового портала денег лишились как минимум три российские семьи, которые пытались самостоятельно бронировать жилье для отдыха в Турции. О схожей проблеме с обманом отдыхающих также сообщили в пресс-службе ВТБ и ряде других банков. Какие мошеннические схемы встречаются при аренде жилья в летний период и как защититься от них — в материале «Известий».

Подделка из Сети

О схеме аферистов с поддельным сайтом Booking.com специалистам АТОР сообщил глава трансферной и экскурсионной компании Tulpar Travel Сунай Сертель. По словам Сертеля, всё началось с того, что три российские семьи, незнакомые друг с другом, решили отправиться в отпуск, не прибегая к услугам туроператоров. Все они нашли в Сети фейковый сайт Booking.com и попытались забронировать при помощи него подходящие объекты размещения в частном секторе.

«Понадеявшись на репутацию сервиса, семьи совершили одну и ту же оплошность — не имея возможности забронировать жилье с российской карты, связались «напрямую» с «владельцем» квартиры», — говорится в сообщении АТОР.

Фото: Global Look Press/Alexander Legky

Для дальнейшего общения «владелец» жилья пригласил туристов продолжить переписку в Telegram, где пообещал организовать их размещение в Турции, оформив за них бронирование на Booking.com вместе с трансфером . С пользователями общался человек с ником Alex Rozenblat. Однако, поскольку аккаунты в Telegram не верифицируются, это имя вполне может быть выдуманным.

«Туристы перевели предоплату за квартиры лично «владельцу», который был с ними на связи до момента их прибытия в аэропорт Антальи, — отмечают в АТОР. — Туристы даже демонстрировали скриншоты бронирования на Booking.com, который тот якобы сделал для них».

Сюрпризы по прилете

Когда туристы прилетели в Анталью, для них начались неприятные неожиданности. Во-первых, Alex Rozenblat стер с ними всю переписку в Telegram и перестал выходить на связь. Во-вторых, они не нашли в своих личных кабинетах на Booking.com никаких заявок на бронирование жилья. Больше того, оказалось, что по одному из адресов жилье в принципе не сдается в аренду: местные жители были очень удивлены вопросами на эту тему от российских туристов.

«Все три пострадавшие семьи познакомились уже в аэропорту Антальи, осознав, что они остались единственными пассажирами прибывшего рейса, которых никто не встретил, — заключили в АТОР. — Мошенник (и это предсказуемо) на связь более не выходил».

ВТБ также зафиксировал мошенническую активность в туристический сезон. Как поделились в банке с «Известиями», злоумышленники создают группу в мессенджерах или отправляют SMS, в котором предлагают подзаработать — оценивать сервис бронирования и фотографии отелей на сайте Booking. На самом деле злоумышленники отправляют клиенту ссылку на фишинговый сайт. Затем пользователю сообщается о необходимости внести деньги на некий счет, чтобы начать оценивать уже не отели, а различные товары онлайн-магазинов. Однако вывести «заработанные» деньги впоследствии не получается.

Фото: Global Look Press/dpa/Christian Charisius

Как объясняет в беседе с «Известиями» совладелец сервиса бронирования частного жилья «Квартирка» Евгений Ядрихинский, главная задача мошенников — втереться в доверие к потенциальным жертвам. Проще всего это сделать, «мимикрировав» под уже существующие российские и зарубежные популярные сервисы, которым доверяют люди. Cрок жизни таких фишинговых сайтов невелик, а потому злоумышленники создают их постоянно.

— В России особенно часто подделывают сайты отелей, но в данном случае обманывают не гостей отелей, а сами отели — недобросовестные агентства «выбивают» комиссию за гостей, — рассказывает председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз отельеров» Роман Сабиржанов. — Кроме того, сайт-подделка может сообщать, что места в этом отеле уже кончились, а затем навязывать гостям бронирование в других местах.

По словам Сабиржанова, до того как Booking.com перестал работать в России, мошенничество процветало и внутри самого сервиса: мошенники там создавали множество поддельных аккаунтов квартир . Люди бронировали их с предоплатой через Booking.com и отправляли предоплату в личных переписках с арендодателями. Но, приехав на место, туристы обнаруживали, что никаких квартир на самом деле нет. Специалист отмечает, что именно мошеннические схемы, связанные с предоплатой за жилье, чаще всего встречаются в летний период. Злоумышленники могут принимать предоплату и исчезать, не предоставляя жилье, или заселять туристов в другие квартиры, не соответствующие описаниям.

Зоны риска

По словам основателя и гендиректора российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру» Алексея Черепахина, чаще всего схемы с поддельными ресурсами по бронированию жилья применяются на самых массовых туристических направлениях в «горячие» сезоны — лето и новогодние праздники. Поэтому туристам стоит проявлять осторожность, бронируя жилье в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму и в Абхазии.

— Расчет мошенников — на то, что гости обеспокоены дефицитом мест, — объясняет собеседник «Известий». — Злоумышленники давят на туристов и призывают их быстрее оплачивать бронь, пока объект не забронировали другие.

Фото: Global Look Press/AFLO/Lee Jae-Won

О том, что много жалоб на мошенников поступает из Краснодарского края и Крыма, говорит и Роман Сабиржанов. Он также отмечает, что аферисты через схемы с бронированием пытаются похищать деньги у россиян, собравшихся на популярные зарубежные курорты. Речь, в частности, идет о таких странах, как Турция, Египет, Таиланд, Испания, Италия и Хорватия. В свою очередь Евгений Ядрихинский советует проявлять осторожность и при бронировании жилья в крупных российских городах — Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

— Главный прием мошенников — это создание очень привлекательного предложения с невероятно низкой ценой , — говорит Ядрихинский. — Например, туристам могут предложить шикарные апартаменты на Невском проспекте в разгар сезона за 2 тыс. рублей в сутки. Тут стоит включить критическое мышление и понять, что в реальности такое предложение просто невозможно, а значит, с ним что-то не так.

Прежде чем бронировать жилье, специалист советует изучить все варианты в выбранной локации, чтобы понять средние цены. При этом не стоит верить в слишком выгодные и красивые варианты. Кроме того, если функционал сайта позволяет, необходимо проверить, как давно размещается объект и есть ли у него отзывы .

Механизмы защиты

Специалисты, опрошенные «Известиями», рекомендуют бронировать жилье в летний период только через официальные сайты отелей и проверенные профильные сервисы. При этом отправлять предоплату можно только через эквайринг.

— Всегда проверяйте адрес сайта перед оплатой — это должен быть официальный ресурс, — предупреждает Евгений Ядрихинский. — При этом использование досок объявлений о сдаче жилья с прямыми контактами не гарантирует безопасность. Не стоит переводить деньги напрямую людям, с которыми вы не знакомы лично, иначе свои средства вы можете просто потерять.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если человек всё же стал жертвой мошенников при бронировании жилья, то прежде всего стоит обратиться в полицию и предоставить все имеющиеся доказательства мошенничества. Важно сохранить улики: сделать скриншоты объявлений, переписок, денежных переводов, чеков, а также зафиксировать адреса ссылок, номера телефонов и банковских карт.

— Передайте информацию о мошеннике администрации сайта, где его встретили, — советует Евгений Ядрихинский. — А также перевыпустите свою банковскую карту, если есть подозрение, что ее данные были скомпрометированы.

Наконец, Алексей Черепахин советует рассказать о своем опыте встречи с мошенниками из сферы бронирования жилья в социальных сетях. Возможно, такой рассказ поможет кому-то из знакомых не попасться на удочку аферистов.