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ВТБ предупредил о мошенничестве с темой оценки бронирования отелей

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Фото: Global Look Press/AFLO/Lee Jae-Won
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ВТБ зафиксировал мошенническую активность в разгар туристического сезона, связанную с предложениями оценить бронирование отелей. Об этом говорится в релизе, поступившем 20 июня «Известиям».

Злоумышленники создают группу в мессенджерах или отправляют СМС, в котором предлагают оценивать сервис бронирования и фотографии отелей на сайте Booking. В тексте мошенники дают ссылку на Telegram-канал, где клиент якобы может более детально обсудить со своим персональным «менеджером» дальнейшие условия «трудоустройства» по оценке отелей.

Если перейти по объявлению, то тема корректируется и клиенту уже предлагают помочь онлайн-магазинам «в продажах» и обещают крупные доходы — до десятков тысяч рублей ежедневно. На самом деле «злоумышленники отправляют клиенту ссылку на фишинговый сайт, где ему необходимо пройти предварительную регистрацию, используя свои персональные данные: Ф.И.О., адрес электронной почты и номер мобильного телефона», отметили в ВТБ.

По завершении регистрации клиенту сообщается о необходимости внести деньги на некий счет, чтобы начать оценивать различные товары онлайн-магазинов. «В конце каждого «рабочего» дня на счете клиента первоначально инвестированная сумма увеличивается в два или в три раза. Однако вывести «заработанные» деньги не получится, а любые попытки связаться с личным «менеджером» ни к чему не приведут», — предупредили в банке.

«Данный прием аналогичен схеме по приему на «работу» в различные маркетплейсы. Основная цель — выманить как можно больше денег у потенциальной жертвы», — подчеркнул старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Он рекомендовал не реагировать на подозрительные спам-рассылки, не участвовать в групповых чатах с незнакомыми людьми и избегать в целом общения в Сети с незнакомым людьми.

«В период туристического сезона подобная активность может быть особенно заметной, поэтому мы предостерегаем клиентов от подобных уловок и советуем сохранять бдительность. При любых подозрительных действиях клиенты ВТБ могут оперативно сообщать информацию в наш онлайн-чат», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что осторожность в интернете позволит сохранить безопасную цифровую среду для всех.

Бремя поджимает: банки предупредили о новой схеме обмана должников по кредитам
Мошенники предлагают рефинансировать заем и перевести деньги на «безопасный» счет

ВТБ также напомнил, что мошенники часто рассылают клиентам СМС-сообщения от имени банка, имитируя официальную рассылку и предлагая перейти по ссылке опроса. В случае перехода пользователи попадают на опасный ресурс, где необходимо заполнить анкету с персональными данными, а также подтвердить личность и зачисление бонусов с помощью СМС-кодов. После введения кода клиент банка передает в руки злоумышленников реквизиты для восстановления доступа к личному кабинету «ВТБ Онлайн», что дает возможность мошенникам похитить их средства.

Ранее, 16 июня, зампред ВТБ Анатолий Печатников рассказал «Известиям» на полях ПМЭФ, что новая схема обмана связана с рефинансированием кредитов: мошенники предлагают гражданам на более выгодных условиях взять кредит и погасить старые долги.

Он посоветовал при каких обстоятельствах не разговаривать по телефону с представителями банка, если есть сомнения.

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