ЕС в ловушке

В 2022–2023 годах в отношении российской экономики США и Европейским союзом были введены масштабные санкции, которые по своему охвату стали беспрецедентными. Краткосрочный шок от этих ограничений уже прошел, однако средне- и долгосрочное влияние будет зависеть от того, насколько Европа и Россия желают в будущем видеть друг в друге полноценных партнеров.

Несмотря на то что ограничения, предпринимаемые одними странами по отношению к другим, известны давно, похоже, что именно сейчас в мировой экономике наступает настоящая эпоха санкций. Если ранее, в послевоенные десятилетия, они касались лишь незначительного числа стран, то сегодня в мире усиливаются рестрикции подобного рода не только против РФ, но и других крупных игроков, таких как Китай. Ограничения устанавливаются не в рамках ООН, как это практиковалось ранее, а по большей части отдельными странами. К сожалению, санкции становятся нарративом глобального экономического регулирования и формой внешнеэкономической политики отдельных стран.

При этом рестрикции влияют на бизнес и архитектуру международного экономического сотрудничества, они меняют баланс развития отдельных отраслей и мировых рынков. Так, ограничения, введенные ЕС, уже существенно переформатировали международную торговлю энергоносителями. В обозримой перспективе санкции никуда не денутся, и они, очевидно, будут ограничивать как международную торговлю, так и глобальный экономический рост.

Мировое хозяйство в последние годы столкнулось с жесткими сбоями в цепочках поставок, серьезной инфляцией, что привело к ужесточению монетарной политики многими странами. Экономический рост стран мира замедлился, и в этих условиях как раз важно, чтобы не было ограничений во взаимной торговле между государствами, а они только продолжают набирать обороты.

Современные экономические отношения между странами как бы «наполнены» санкционными ограничениями. Например, между двумя крупнейшими торговыми партнерами в мире — США и Китаем — всё чаще применяются меры экспортного контроля, адресные меры и прочие ограничения. Эти рестрикции, безусловно, затрагивают множество других стран, которые связаны с двумя ключевыми торговыми партнерами по каналам глобальных цепочек поставок. Таким образом, санкции становятся, скорее, формой международной конкуренции за новые рынки, технологическое превосходство и глобальное доминирование.

Существует мнение о том, что санкции в отношении России могут быть ослаблены, если российско-украинский конфликт прекратится, однако это не так: опыт последнего десятилетия показывает, что США и ЕС с 2014 года лишь усиливали антироссийскую санкционную риторику вне зависимости от того, в какой стадии находились российско-украинские отношения.

Европейские санкции в отношении РФ были разработаны на концептуальном уровне, тогда как в практическом отношении почти не проработаны, что привело к множественным обходам этих ограничений, которые предпринимаются российскими участниками внешнеэкономической деятельности. Поэтому в ближайшей перспективе (и это происходит уже сейчас) ЕС будет нацелен на разработку механизмов обеспечения соблюдения введенных ранее ограничений. Это, безусловно, затронет третьи страны, которые остаются мостом в торговых связях между Россией и Европой. Поэтому «санкционная лихорадка» в наступившем году может быть еще жестче, еще более изощренной, всё более охватывая различные каналы внешнеэкономических связей.

С каждым последующим пакетом санкций ЕС вводил дополнительные меры запрета на экспорт в Россию и импорт из нее. Далее отдельные ограничения охватили запрет на транзит и реэкспорт через третьи страны в РФ. Таким образом, на протяжении последних двух лет санкционная риторика ЕС в отношении России становилась всё более агрессивной. Вместе с тем дальнейшее ужесточение режимов санкций ведет к противоречиям уже между членами ЕС. Такие страны, как, например, Венгрия, Словакия, Австрия, выступают против рестрикций, поскольку они напрямую начали затрагивать их экономические интересы и энергетическую безопасность.

Таким образом, с новыми санкциями ЕС всё больше будет ощущать проблему внутрирегиональной координации ограничений, их согласования. Дальнейшее ужесточение мер будет всё меньше влиять на Россию, поскольку она уже не рассматривает ЕС в качестве своего ключевого экономического партнера, переориентируя свои связи на Восток. В свою очередь, Европа будет сталкиваться со всё новыми фундаментальными вызовами деиндустриализации, замедлением экспорта и экономического роста, попадая в собственную «санкционную ловушку».

Автор — доктор экономических наук, профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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