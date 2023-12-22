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В Финляндии с января увеличат выплаты уезжающим из страны беженцам

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Фото: TASS/EPA/JANNE KURONEN
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В Финляндии с января 2024 года увеличат выплаты беженцам, уезжающим из страны. Об этом сообщается в пятницу, 22 декабря, на сайте финского МВД.

«Министерство внутренних дел издало новое положение о содействии добровольному возвращению [беженцев на родину]. Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года. <…> Согласно новым правилам, размер пособия по добровольному возвращению составляет €5,3 тыс.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для получения этой суммы необходимо подать запрос в течение 30 дней после отказа в предоставлении убежища.

Кроме того, отмечается, что помощь по возвращению может заключаться в финансовой поддержке транспортных расходов и реинтеграции или в виде товарной поддержки. Пособие на коммунальные услуги относится к услугам или товарам, с помощью которых репатриант может, например, получить образование или начать малый бизнес.

«Целью расширения поддержки является устойчивое возвращение беженцев на родину. <…> Поддержка не предоставляется при переезде в другую страну ЕС или Шенгенской зоны, а также в страну, гражданам которой не требуется виза в Финляндию», — отметили в ведомстве.

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Ранее, 10 декабря, в Германии более тысячи немцев вышли на протест против размещения беженцев в больнице Висмут. Также сообщалось об автопробеге против строительства центра, в котором должны быть размещены беженцы. Тогда же лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц призвал украинских беженцев идти работать.

До этого, 7 декабря, правительство Норвегии начало принимать меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины — урезать выплату детских пособий и ограничивать возможности для поездок между странами.

В октябре в Нидерландах призвали начать диалог о возвращении 100 тыс. находящихся в стране украинцев на родину. Как отметил посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мола, за начало диалога по возвращению украинцев выступают во всей Европе на самом высоком уровне.

В том же месяце стало известно, что власти Ирландии планируют существенно сократить поддержку для вновь прибывших в страну беженцев с Украины. В Ирландию прибыло почти 97 тыс. украинцев, более 73 тыс. из них было предоставлено государственное жилье стоимостью €1,5 млрд в год. И в настоящее время наблюдается рост числа людей, бегущих с Украины в Ирландию, — до 200 прибывающих в день.

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