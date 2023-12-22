Военные Нигера зашли на французскую базу
Военные Нигера зашли на французскую базу, об этом сообщил источник «Известий» в пятницу, 22 декабря.
В распоряжении «Известий» также появились эксклюзивные фото с места событий.
24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дальнейшее сотрудничество с Нигером невозможно, приняв решение отозвать послов и военных из этой страны. На следующий день военное руководство Нигера также выступило против любого присутствия колониальных сил в стране.
26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.
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