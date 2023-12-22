Четыре спорткомплекса с ледовыми катками построят в Москве в 2024 году
В Москве 23 спортивных комплекса с ледовыми катками было построено и введено в эксплуатацию с 2011 года, а до конца 2024 года будет возведено еще четыре таких объекта. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 22 декабря.
«Москва — центр развития российского хоккея. Регулярно в него играют больше 139 тыс. детей и взрослых. Зимой работает почти 1,4 тыс. катков с искусственным и естественным льдом, часть из них — всесезонные. А для профессионального хоккея подойдет 88 ледовых полей», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».
Мэр добавил, что в системе Москомспорта на бесплатной основе хоккеем занимаются больше 5 тыс. человек, тренировки проводятся на базе четырех учреждений, пишет «Москва 24».
«Московские спортсмены входят в состав сборных команд России всех возрастных категорий, успешно выступают на соревнованиях внутри страны и за рубежом», — заключил он.
Ранее, 14 декабря, катки с натуральным льдом открыли в столичных парках. Они будут работать зимой на 39 столичных площадках, уточняет телеканал «360».