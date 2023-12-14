В московских парках открылись катки с натуральным льдом

В столичных парках и на природных территориях начали работать катки с натуральным льдом. Они открылись, в частности, в саду «Эрмитаж», усадьбе Воронцово, музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», в «Серебряном бору», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Катание на коньках — одна из любимых зимних забав москвичей. Всего в столичных парках и на природных территориях в этом году будет работать 45 катков: 19 с натуральным покрытием и 26 — с искусственным», — рассказала Сергунина.

Самый крупный каток с натуральным льдом находится в «Сокольниках» — он называется «Гигант». Его площадь превышает 16 тыс. кв. м.

Символический старт зимнему сезону дали на катке с искусственным покрытием в Парке Горького 24 ноября. Он занимает площадь в 22 тыс. квадратных метров.

Для посетителей катков обустроили пункты проката, раздевалки, кафе.

Зимой на многих площадках организуют бесплатные занятия. Так, парк «Фили» приглашает гостей старше семи лет на мастер-классы по катанию на коньках. Они проходят по субботам с 13:00 до 14:00.

В Измайловском парке по выходным с 16:30 до 18:00 также предлагают улучшить свои навыки и освоить несложные фигурные элементы. На занятия приглашают посетителей старше четырех лет. В саду имени Баумана тренировки рассчитаны на детей с шести лет и взрослых. Их организуют по воскресеньям с 19:00 до 20:00.

17 декабря в усадьбе Воронцово состоится мастер-класс для малышей 2–4 лет «Катаемся с мамой». С 10:00 до 10:45 тренеры будут учить детей делать первые шаги на двухполозных коньках.