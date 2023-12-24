Биты продаж: отечественные ноутбуки заняли 10% рынка лэптопов в РФ

Россияне стали активно переходить на ноутбуки отечественных брендов. За год их продажи заметно увеличились , рассказали «Известиям» участники рынка. К концу 2023-го доля таких девайсов в штучных продажах составила около 10%, хотя годом ранее она не превышала 3% . В следующем году этот показатель может вырасти до 15% . В отличие от техники, поступающей в страну по параллельному импорту, поставки гаджетов российских марок бесперебойны , отмечают эксперты. Отечественные производители за год подтянули качество, при этом многие покупатели считают, что пользоваться российскими ноутбуками безопаснее , добавляют они.

Наша марка

Спрос на ноутбуки российских брендов, включая произведенные в РФ девайсы, значительно вырос в этом году , рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка портативной электроники. Во втором полугодии доля российской продукции в натуральном выражении в продажах «М.Видео — Эльдорадо» превысила 10% , рассказали «Известиям» в пресс-службе объединенного ритейлера. Год назад она составляла примерно 3%, а уже в начале этого года выросла до 5% .

Фото: irbis-digital.ru

— У нас представлено несколько брендов, например Irbis и Fplus. Российские торговые марки уже не только широко доступны в базовом сегменте до 25 тыс. рублей, но и представлены в среднем — от 50 тыс. рублей. Покупатели готовы рассматривать и приобретать отечественные бренды, выбирая исходя из цены, качества сборки и технических характеристик , — утверждает представитель розничной сети.

Также компания договорилась о сотрудничестве с российским производителем ПК ICL и начинает продажи его ноутбуков под брендом OSiO , которые собираются в Татарстане в особой экономической зоне «Иннополис», добавил он.

О росте спроса на отечественные ноутбуки говорит и представитель производителя потребительской электроники Fplus . По его оценке, за неполный 2023 год (январь–ноябрь и середина декабря) в РФ было продано 230 тыс. ноутбуков российских брендов против 115 тыс. годом ранее . Двукратный рост спроса он связывает с прекращением официальных поставок в РФ лэптопов крупнейших мировых брендов, а также с активными рекламными кампаниями отечественных игроков. Качество ноутбуков также стало лучше, уверяет он. В Fplus считают, что по итогам года доля российских ноутбуков на рынке РФ достигнет 9–9,5%. А в 2024-м российские лэптопы могут занять уже до 13–15% рынка , не исключают в «Яндекс.Маркете».

Фото: fplusmobile.ru

— На «Яндекс.Маркете» мы отмечаем рост спроса на ноутбуки российских брендов. Особенно это касается моделей в ценовом сегменте 35–55 тыс. рублей. Покупатели выбирают их ввиду доступности, наличия гарантии и конкурентных цен , — отметил представитель маркетплейса.

Что есть, то есть

По итогам 2023-го Минпромторг наблюдает рост продаж ноутбуков российского производства во всех сегментах рынка , сообщили «Известиям» в ведомстве. В следующем году эта тенденция продолжится , считают в министерстве. Это объясняется существенным ростом потребительских свойств российской продукции, которая на сегодняшний день не уступает даже иностранным моделям А-сегмента , отметили в министерстве. Кроме того, важную роль играют меры господдержки производителей, реализуемые правительством , указывают в пресс-службе Минпромторга.

Рост спроса на российские бренды действительно ощущается , согласен представитель Ozon.

— Основной спрос мы наблюдаем на самые доступные конфигурации российских ноутбуков. Его рост объясняется в первую очередь отсутствием доступных моделей от именитых производителей, в связи с чем для покупки недорогого ноутбука сейчас рассматривают либо китайских вендоров, отечественные аналоги, либо подержанную технику , — отмечают в маркетплейсе.

Доля ноутбуков российских брендов на рынке действительно увеличивается, согласен представитель ассоциации продавцов и производителей электроники РАТЭК Антон Гуськов.

Сотрудник на заводе компьютерной техники и поверхностного монтажа материнских плат ICL Techno Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Пока большинство этих брендов производит оборудование в Китае. Но развивается и российское производство. Правда, пока доля устройств, произведенных за рубежом, выше, чем сделанных в России, — рассказывает он.

Рост спроса на ноутбуки российских брендов — как собранных в РФ, так и вне ее — связан с маркетинговыми активностями их производителей, а также с тем, что рекламная и маркетинговая поддержка ушедших из России марок, например HP, прекратилась , отмечает руководитель проекта Content-Review.

— К тому же за последние полтора года конечные пользователи ознакомились с огромным массивом достоверной и не очень информации о том, что из-за санкций зарубежные гаджеты в РФ могут отключить, заблокировать, украсть данные с них . Все эти новости снижают доверие к продукции ушедших брендов и увеличивают интерес к российским, — считает эксперт.

Два источника, знакомые с менеджерами производителей электроники и ее продавцов, отмечают: сейчас спрос на российские ноутбуки растет не только в рознице. В госсекторе и бизнесе, который придерживается политики импортозамещения, также идет переход на отечественные ПК . Рост связан с увеличением количества заказов отечественных компаний, для которых обязательно требование по закупке и использованию отечественных продуктов, добавляет один из них.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Еще одну причину называет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Поставки продукции российских брендов, в отличие от тех, что прекратили их в РФ, никогда не прекращались , отмечает он. Главное преимущество российских брендов лэптопов в том, что они всегда есть на рынке в достаточном количестве , объясняет эксперт.

— Во многом это связано с определенной независимостью владельцев российских марок от зарубежных поставщиков. Они сами могут определять размеры заказов на ту или иную партию устройств, регулировать расходы на продвижение и прочее, — отметил Эльдар Муртазин.