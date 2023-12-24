Биты продаж: отечественные ноутбуки заняли 10% рынка лэптопов в РФ
Россияне стали активно переходить на ноутбуки отечественных брендов. За год их продажи заметно увеличились, рассказали «Известиям» участники рынка. К концу 2023-го доля таких девайсов в штучных продажах составила около 10%, хотя годом ранее она не превышала 3%. В следующем году этот показатель может вырасти до 15%. В отличие от техники, поступающей в страну по параллельному импорту, поставки гаджетов российских марок бесперебойны, отмечают эксперты. Отечественные производители за год подтянули качество, при этом многие покупатели считают, что пользоваться российскими ноутбуками безопаснее, добавляют они.
Наша марка
Спрос на ноутбуки российских брендов, включая произведенные в РФ девайсы, значительно вырос в этом году, рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка портативной электроники. Во втором полугодии доля российской продукции в натуральном выражении в продажах «М.Видео — Эльдорадо» превысила 10%, рассказали «Известиям» в пресс-службе объединенного ритейлера. Год назад она составляла примерно 3%, а уже в начале этого года выросла до 5%.
— У нас представлено несколько брендов, например Irbis и Fplus. Российские торговые марки уже не только широко доступны в базовом сегменте до 25 тыс. рублей, но и представлены в среднем — от 50 тыс. рублей. Покупатели готовы рассматривать и приобретать отечественные бренды, выбирая исходя из цены, качества сборки и технических характеристик, — утверждает представитель розничной сети.
Также компания договорилась о сотрудничестве с российским производителем ПК ICL и начинает продажи его ноутбуков под брендом OSiO, которые собираются в Татарстане в особой экономической зоне «Иннополис», добавил он.
О росте спроса на отечественные ноутбуки говорит и представитель производителя потребительской электроники Fplus. По его оценке, за неполный 2023 год (январь–ноябрь и середина декабря) в РФ было продано 230 тыс. ноутбуков российских брендов против 115 тыс. годом ранее. Двукратный рост спроса он связывает с прекращением официальных поставок в РФ лэптопов крупнейших мировых брендов, а также с активными рекламными кампаниями отечественных игроков. Качество ноутбуков также стало лучше, уверяет он. В Fplus считают, что по итогам года доля российских ноутбуков на рынке РФ достигнет 9–9,5%. А в 2024-м российские лэптопы могут занять уже до 13–15% рынка, не исключают в «Яндекс.Маркете».
— На «Яндекс.Маркете» мы отмечаем рост спроса на ноутбуки российских брендов. Особенно это касается моделей в ценовом сегменте 35–55 тыс. рублей. Покупатели выбирают их ввиду доступности, наличия гарантии и конкурентных цен, — отметил представитель маркетплейса.
Что есть, то есть
По итогам 2023-го Минпромторг наблюдает рост продаж ноутбуков российского производства во всех сегментах рынка, сообщили «Известиям» в ведомстве. В следующем году эта тенденция продолжится, считают в министерстве. Это объясняется существенным ростом потребительских свойств российской продукции, которая на сегодняшний день не уступает даже иностранным моделям А-сегмента, отметили в министерстве. Кроме того, важную роль играют меры господдержки производителей, реализуемые правительством, указывают в пресс-службе Минпромторга.
Рост спроса на российские бренды действительно ощущается, согласен представитель Ozon.
— Основной спрос мы наблюдаем на самые доступные конфигурации российских ноутбуков. Его рост объясняется в первую очередь отсутствием доступных моделей от именитых производителей, в связи с чем для покупки недорогого ноутбука сейчас рассматривают либо китайских вендоров, отечественные аналоги, либо подержанную технику, — отмечают в маркетплейсе.
Доля ноутбуков российских брендов на рынке действительно увеличивается, согласен представитель ассоциации продавцов и производителей электроники РАТЭК Антон Гуськов.
Сотрудник на заводе компьютерной техники и поверхностного монтажа материнских плат ICL Techno
— Пока большинство этих брендов производит оборудование в Китае. Но развивается и российское производство. Правда, пока доля устройств, произведенных за рубежом, выше, чем сделанных в России, — рассказывает он.
Рост спроса на ноутбуки российских брендов — как собранных в РФ, так и вне ее — связан с маркетинговыми активностями их производителей, а также с тем, что рекламная и маркетинговая поддержка ушедших из России марок, например HP, прекратилась, отмечает руководитель проекта Content-Review.
— К тому же за последние полтора года конечные пользователи ознакомились с огромным массивом достоверной и не очень информации о том, что из-за санкций зарубежные гаджеты в РФ могут отключить, заблокировать, украсть данные с них. Все эти новости снижают доверие к продукции ушедших брендов и увеличивают интерес к российским, — считает эксперт.
Два источника, знакомые с менеджерами производителей электроники и ее продавцов, отмечают: сейчас спрос на российские ноутбуки растет не только в рознице. В госсекторе и бизнесе, который придерживается политики импортозамещения, также идет переход на отечественные ПК. Рост связан с увеличением количества заказов отечественных компаний, для которых обязательно требование по закупке и использованию отечественных продуктов, добавляет один из них.
Еще одну причину называет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Поставки продукции российских брендов, в отличие от тех, что прекратили их в РФ, никогда не прекращались, отмечает он. Главное преимущество российских брендов лэптопов в том, что они всегда есть на рынке в достаточном количестве, объясняет эксперт.
— Во многом это связано с определенной независимостью владельцев российских марок от зарубежных поставщиков. Они сами могут определять размеры заказов на ту или иную партию устройств, регулировать расходы на продвижение и прочее, — отметил Эльдар Муртазин.
Кроме того, часть отечественных брендов ноутбуков принадлежит торговым сетям, а значит, они имеют приоритет в плане продвижения в тех или иных магазинах, заключил эксперт.