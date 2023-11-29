Яблоко надзора: сотрудники МЧС прекратят пользоваться продукцией Apple

МЧС рекомендовало сотрудникам как центрального аппарата, так и территориальных органов с 10 января 2024 года отказаться от использования в служебных целях продукции Apple — смартфонов, ноутбуков, планшетов и т.д. Это следует из протокола совещания под руководством главы ведомства Александра Куренкова. Служебный документооборот уже организован с учетом обеспечения требований информационной безопасности, заверили «Известия» в пресс-службе МЧС. Данные, которые собирают устройства Apple, попадают на серверы в недружественных странах, поэтому стоит ускорить переход к безопасной операционной системе российского производства, заявили эксперты.

Почему МЧС отказывается от Apple

Сотрудникам МЧС России — как центрального аппарата, так и территориальных органов и организаций — рекомендовали с 10 января 2024 года не использовать продукцию Apple в служебной деятельности, следует из протокола совещания под руководством главы ведомства Александра Куренкова (документ есть в распоряжении «Известий»).

Так, iPhone, iPad и другие подобные устройства не рекомендовано использовать «для ведения переговоров, обработки, хранения и передачи информации». Их нельзя будет проносить «в административные здания центрального аппарата, территориальных органов и организаций МЧС России».

Для работы сотрудников ведомства организован служебный документооборот с помощью специальных информационных сервисов с учетом обеспечения требований информационной безопасности, заверили «Известия» в пресс-службе МЧС в ответ на запрос издания.

Запрет на использование техники Apple для служебных целей связан с тем, что некоторые подразделения министерства охраняют засекреченные объекты, и информация, передаваемая через такие устройства, может «утечь» в третьи руки, полагает источник «Известий».

Большинство сотрудников пользуются одним смартфоном и для личных, и для служебных целей, поэтому покупать новый может оказаться для них неудобно и накладно, посетовал собеседник издания.

Где еще отказались от iPhone

МЧС не первое ведомство, где решили отказаться от использования продукции Apple. В августе «Известия» писали, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выпустило приказ, который запрещает сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях. Как рассказал тогда источник в министерстве, ограничение коснулось в том числе планшетов и смарт-часов от Apple, возможности вести рабочую переписку с использованием устройств этой компании.

Аналогичные решения были приняты в Минпромторге, Росавиации, Минтрансе, некоторых госкомпаниях и госкорпорациях, в том числе в «Ростехе». Источники «Известий» рассказали, что осенью 2023 года от «яблочных» смартфонов отказались также в Минпросвещения и Минобрнауки.

— Айфоны у людей остались, но только для личных целей, — сказал собеседник издания. — А всю служебную переписку мы ведем на других устройствах.

Ранее «Известия» сообщали, что российские чиновники и законодатели начали получать для тестирования смартфоны под управлением операционной системы «Аврора». В частности, в Совет Федерации поставлено несколько десятков таких аппаратов. Если эксперимент пройдет успешно, их количество могут увеличить.

— Тестирование показывает высокий уровень защиты передачи и хранения информации, — рассказал «Известиям» зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин. — О целесообразности использования исключительно отечественных устройств в рабочих целях можно говорить только после подведения итогов тестирования.

1 июня 2023 года Федеральная служба безопасности и Федеральная служба охраны сообщали, что устройства Apple используются для операций спецслужб США. Было установлено, что заражению подверглось несколько тысяч телефонов компании.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудникам администрации президента России запрещено использовать iPhone в служебных целях. Однако, по его словам, Кремль не имеет полномочий давать рекомендации по поводу использования смартфонов на операционной системе iOS в личных целях.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил «Известиям», что рекомендаций по уходу от техники Apple для членов СПЧ нет, поскольку это гражданская организация.

— Но ограничения существуют для сотрудников аппарата администрации президента и для его советника, главы СПЧ Валерия Фадеева, — сказал он. — Я отношусь к этим рекомендациям позитивно, поскольку ясно, что эта техника изначально разрабатывалась с позиции спецслужб.

Чем опасна продукция Apple

В случае с техникой Apple важно понимать, что речь идет об отказе использовать не только смартфоны и планшеты, но и саму экосистему и сервисы американской компании, отметили эксперты.

Apple контролирует производство как «железа» для своих смартфонов, так и операционной системы, напомнил «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Если мы говорим про гаджеты на Android, то программное обеспечение в основе своей американское, но каждый производитель его изменяет. А вот само устройство, так называемое «железо», изготавливает Китай или другие страны, — пояснил он. — Организовать такую же систему слежки, как при помощи Apple, практически невозможно.

То есть, по его словам, гаджеты с операционной системой Android более защищены.

Все данные, которые собирают устройства Apple, попадают на серверы, расположенные в недружественных странах, добавил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

— Это создает вполне очевидные риски в работе госслужащих и сотрудников силовых ведомств. Поэтому в идеале все гаджеты, которые используются в служебных целях, должны быть замкнуты в цифровой контур организации, — полагает он.

Это важнейший вопрос информационной безопасности, и в сложившейся геополитической ситуации игнорировать его нельзя, уверен депутат.

С отказом от техники Apple российские ведомства «однозначно повысили уровень информационной безопасности рабочих данных», уверен Артем Шейкин.

— Сейчас активно внедряются отечественные решения, которые имеют уникальное в наше цифровое время конкурентное предложение — обеспечение безопасности хранения и передачи информации, — сказал он.

Риски утечки существуют на каждом уровне, отметил Эльдар Муртазин. Снизить их помогло бы, по его словам, повсеместное использование российской операционной системы «Аврора».

— Она не контролируется другими странами, зарубежными компаниями. Как только чиновник начинает пользоваться «Авророй», он будто бы надевает шапку-невидимку: американские службы его просто не видят, и никакие данные получить не могут, — сообщил эксперт.

Переход политической структуры страны к безопасным устройствам пока идет «со скрипом», оценивает он.

— Сегодня ряд компаний саботируют процесс тем, что хотят пользоваться Android, например. Несмотря на то, что он более защищен по сравнению с iOS, это все равно не выход. Надо переходить на нашу систему, — уверен он.

Те средства государственного бюджета, которые тратились раньше на закупку техники Apple и адаптацию систем под нее, значительно выше всех затрат на переход к отечественной системе, заверил он. Однако многие чиновники, по его словам, всё еще надеются приобрести себе модную игрушку за государственный счет.

В подготовке материала принимала участие Юлия Тимофеева