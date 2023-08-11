В госструктурах начали тестировать смартфоны на отечественной ОС «Аврора»

Российские чиновники и законодатели начали получать смартфоны под управлением операционной системы «Аврора» — пока речь идет о тестировании таких девайсов, рассказал источник в одном из госорганов. В частности, в Совет Федерации поставлено несколько десятков таких аппаратов с возможностью увеличения количества в случае успеха эксперимента, отметил он.

В тестировании задействовано несколько российских брендов, представлено по несколько устройств каждого, добавил собеседник «Известий».

Тестирование аппаратов на «Авроре» в госструктурах проходит в то время, как они отказываются от использования iPhone от Apple. В начале июня ФСБ сообщило о раскрытии разведывательной сети, использующее вредоносное ПО на гаджетах Apple для шпионажа за пользователями.

«Таким образом, полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности», — говорится в сообщении силового ведомства.

После этого ряд ведомств, среди которых Минпромторг, Росавиация и Минтранс, а также некоторые госкомпании и госкорпорации, запретили своим сотрудникам использовать iPhone в служебных целях.

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ОС чем речь: в госорганы начали поступать смартфоны на отечественной «Авроре»