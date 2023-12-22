Космическое развлечение: в России разработали аналог StarCraft

Российские разработчики из Ростова-на-Дону создали аналог StarCraft , рассказали «Известиям» авторы проекта. Новая игра про космос относится к популярному жанру стратегий в реальном времени, где геймеру предстоит выбрать расу, за которую он будет проходить миссию, а также планету, на которой будет жить персонаж. Основная цель заключается в том, чтобы развивать собственный космический мир и захватывать другие — как с помощью силы, так и дипломатии . Опрошенные эксперты считают: несмотря на то, что пока проект выглядит слабым с точки зрения графики, он может понравится геймерам .

В РФ разработали игру про космос

Разработчики из Донского государственного технического университета создали космическую стратегию, рассказали «Известиям» авторы проекта. Продукт создается на специальном игровом движке Unity (ПО для разработки игр). Выход демоверсии планируется в конце весны или начале лета следующего года, а полноценный продукт появится осенью 2024-го , а решение представляет собой отечественный аналог StarCraft.

— На данный момент у нас готов прототип, с некоторыми механиками и примерной графикой. Мы планируем его доработать, чтобы была возможность добавить детали , — рассказала «Известиям» лидер проекта, студентка Донского университета Валерия Жилинская.

Скриншот игры StarCraft Фото: Blizzard Entertainment

Справка «Известий» Серия StarCraft — игра американской компании Blizzard в популярном жанре стратегий в реальном времени. Сюжет основывается на противостоянии нескольких рас — терранов (потомков людей), протоссов (сверхлюди с необычными способностями) и зерги (инопланетяне-насекомые). Проект появился в 1998 году и с тех пор постоянно обновляется и совершенствуется.

По ее словам, сейчас есть интерфейс проекта и редактор персонажа, за который предстоит играть геймеру. На выбор доступны несколько рас, например рептилии и млекопитающие, а также типы питания — травоядный, хищник или всеядный . На начальном этапе доступны и технические характеристики выбранного существа.

Созданные игроком персонажи будут жить на разных планетах. На выбор пока есть снежное, пустынное космическое пространство и вечнозеленые леса . Но если характеристики выбранного существа не подходят под климат какой-либо из планет, игра уведомит об этом, отмечают разработчики.

На каждой планете есть возможность строительства и взаимодействия с природой. От выбора зависит игровой процесс . Например, на снежной локации постройки будут сделаны преимущественно из снега и льда, в то время как на планете вечнозеленых лесов, здания будут в основном из дерева и других растительных материалов .

Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/mirafoto

Авторы отмечают, что игроки будут заниматься развитием собственной планеты. Например, от числа жилых домов полностью зависит количество жителей. Строить здания можно с помощью ресурсов, которые геймер находит в природе . А способы добычи целиком зависят от того, за какой вид играет пользователь — например, хищники могут охотиться в лесах, а травоядные заниматься собирательством, в то же время всеядным доступны обе эти функции.

— Сейчас готова природа, и в будущем мы собираемся добавить больше элементов, с которыми можно было взаимодействовать. Пока мы прорабатываем механику генерации и взаимодействий с другими расами и думаем над тем, как лучше показать отличия между разными типами питания , — отметила Валерия Жилинская.

Основная цель геймера — обустроить полностью собственную выбранную планету и захватить соседние . Причем действовать можно как с помощью силы, так и дипломатией, резюмировали разработчики.

Будет ли игра популярной

Игра кажется непритязательной, но для первого опыта это очень хороший результат. У нее хороший дизайн персонажей и подход к терминологии, когда не изобретаются фантастические расы, а используются реальные биологические классы, термины вроде ДНК и так далее, считает эксперт в области видеоигр Ярослав Мешалкин.

— Натуралистичность в сочетании с милой графикой делает игру подходящей для детей, когда образование идет через развлечение. Я уверен, что такие проекты необходимо максимально поддерживать, с них и начинается сильная отрасль в стране , — отметил эксперт.

Фото: Global Look Press/imago stock&people

Пока видно, что игра находится на ранней стадии разработки и по графике напоминает ретро-проекты из начала 1990-х. Напрашивается сравнение с не только с классическим StarCraft, но и Dune (1992), Warcraft, а пиксельная картинка — это скорее преимущество, если учитывать текущий тренд на ретро-стиль , рассказал обозреватель «Известий» по видеоиграм Олег Клещев.

— Если говорить о геймплее, то объединение стратегии с элементами выживания — интересная задумка. Практика показывает, что даже небольшие пиксельные проекты, которые изначально делали «на коленке», могут выстрелить, например тот же Minecraft, который на старте разрабатывал только один человек, а в итоге релиз стал самой продаваемой игрой в мире , — отметилэксперт.

Игры в жанре RTS (стратегии в реальном времени) сейчас переживают если не ренессанс, то всплеск интереса со стороны разработчиков , сообщил директор фестиваля Стримфест и креативный продюсер документального фильма о киберспорте «Мишки на сервере» Михаил Лисецкий.

Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Berg

— Есть стойкое ощущение, что в жанре еще не все сказано, что его эволюция прервалась ситуативно и обязана продолжиться . Здорово, что в этом геймдизайнерском поиске участвуют и российские студенты, так, идея с ограничениями, которые накладывает климат планет — по-разному влияет на игровые расы — как минимум занятна , — добавил он.

Авторы проекта заслуживают признания за проявленную настойчивость и терпение при его создании. На этом этапе сложно оценить конкурентоспособность игры, но это безусловно их важный первый шаг в мир разработки игр, резюмировала исполнительный директор онлайн-школы по разработке игр XYZ Эмма Юсова.