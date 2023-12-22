Какие долги переходят по наследству и можно ли их обжаловать

Согласно закону, принять наследство необходимо целиком либо отказаться от него. Это означает, что наследники получают не только имущество покойного, но и его долги. Какие из них обязательны к выплате, а какие выплачивать необязательно, и можно ли обжаловать долги умершего родственника, рассказывают «Известия».

Какие долги можно унаследовать

Имущественные права и обязанности наследников устанавливает Гражданский кодекс. Например, нельзя унаследовать квартиру или машину и отказаться от платежей по ним, если они не погашены.

При этом по долгам отвечает каждый из наследников в пределах стоимости перешедшего к нему имущества (ст. 1175 ГК РФ). То есть если квартиру унаследовали сразу три человека, то долги будут разделены между ними в соответствии с размером долевой собственности.

Как рассказал «Известиям» адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Антон Газалов, чаще всего по наследству переходят именно долги по ипотеке. Среди других — договоры займа либо задолженность по коммунальным платежам. Еще одна статья расходов — личные финансовые обязательства умершего, например, взятые в долг деньги. Если сделка закреплена нотариально или в простой письменной форме, средства придется вернуть.

Адвокат отметил, что в 2022 году суд рассмотрел более 144,5 тыс. наследственных споров, и в трети случаев они касались долгов умерших. Однако, по его словам, взыскать средства могут только в том случае, если еще не истек cрок исковой давности.

«Наследники обязаны погасить возникшую задолженность лишь за последние три года», — сказал юрист.

Он добавил, что по истечении указанного срока долг не взымается, даже если он копился гораздо больше этого времени. Кроме того, при оформленной страховке долговые обязательства усопшего берет на себя страховая компания.

Какие долги не переходят по наследству

Также важно учесть, что к наследникам переходят далеко не все долги умершего. В частности, нельзя наследовать долги, которые связаны с личностью наследодателя (ст. 1112 ГК РФ). К ним относятся:

задолженность по алиментам,

штрафы за нарушение ПДД,

налоговые платежи,

штрафные санкции по договорам (кроме кредитных).

Сюда же относятся обязательства по возмещению ущерба, нанесенного здоровью и имуществу другого человека, а также взятые в долг средства, если сделка не была оформлена должным образом. Все эти долги не входят в состав наследственной массы, а, следовательно, не передаются по наследству.

Во всех остальных случаях наследникам придется платить в пределах стоимости полученного в наследство имущества либо отказаться от наследства полностью. Однако в дальнейшем это решение уже нельзя будет пересмотреть. Те, кто уже вступил в наследственные права, могут отказаться от них только через суд.

Как обжаловать долг по наследству

При необходимости обязанность погашать долги за наследодателя можно оспорить в суде. Но обращаться в суд стоит, если долг возник уже после смерти или его требуют незаконно, уточнила в беседе с изданием руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анастасия Подковко.

«Иск об оспаривании задолженности можно подать самому или дождаться, когда в суд обратятся кредиторы наследодателя и уже в этом процессе возражать против долга», — сказала эксперт.

Но прежде, чем предпринимать какие-либо шаги, юристы рекомендуют сначала узнать точную сумму задолженности. Если умерший ранее оформлял ипотеку, потребительский кредит или другие банковские продукты, в организацию следует отправить заказное письмо с копией свидетельства о смерти. Если долг продолжает расти, его можно будет пересмотреть.

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