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Юрист назвала способы избежать наследования чужих долгов

Юрист Подковко рассказала, как наследникам избежать ответственности по чужим долгам
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Руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анастасия Подковко рассказала «Известиям» о правилах наследования долгов после смерти человека и о том, как избежать ответственности по чужим долгам.

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Как разъяснила специалист, при наследовании имущество умершего переходит ко всем наследникам, принявшим наследство в неизменном виде. Принятое наследство признается принадлежащим всем наследникам со дня смерти наследодателя.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

«Таким образом, российским законодательством закреплено, что наследники получают не только имущество наследодателя, но и его долги, причем вне зависимости от способа получения наследства: по закону или по завещанию. При этом размер ответственности по долгам умершего для наследников ограничен стоимостью имущества, которое они получили в наследство. Иными словами, больше, чем наследник получил от умершего, по долгам последнего ему отдавать не придется», — пояснила Подковко.

Исключение из этого правила составляют только имущественные права и обязанности умершего, неразрывно связанные с его личностью (например, алиментные права и обязательства, а также права и обязательства, связанные с возмещением вреда, причиненного умершим или самому умершему), а также те, которые не могут являться предметом наследования (например, правомочия по доверенности, право на получение ренты и другое).

Существует два способа избежать ответственности по чужим долгам — отказаться от наследства или попробовать оспорить его.

«В первом случае долги умершего вы не получите, но не получите и его имущество, поэтому, прежде чем отказываться от наследства, целесообразно было бы узнать, чем владел перед смертью умерший и кому и сколько он должен, сопоставить полученные данные и принять взвешенное решение, отказываться ли от наследства или же принять его и погасить долги», — рассказала юрист.

Оспорить же долг можно только в суде и только в том случае, если он возник или его требуют незаконно. Это можно сделать, самому обратившись с иском об оспаривании основания возникновения задолженности (например, оспорив договор), или ждать, когда с иском о взыскании задолженности обратятся кредиторы наследодателя и уже в этом процессе возражать против возникновения такого долга.

Во всех остальных случаях по долгам наследодателя наследникам, принявшим наследство, придется платить в пределах стоимости полученного в наследство имущества.

Чтобы получить наследство, необходимо в течение полугода заявить о себе — для этого требуется подать заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство в нотариальную контору по месту открытия наследства, рассказала член ассоциации юристов России Александра Обрывко.

Если наследник находится в другом городе, он может лично явиться в нотариальную контору, либо направить в нотариальную контору другого города почтой заверенное заявление с приложенными документами (заказным письмом с описью и уведомлением); либо оформить нотариальную доверенность на представителя с требуемыми полномочиями, который будет представлять ваши интересы в другом городе.

30 ноября стало известно, что заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко разработала законопроект, который призван защитить наследников от долгов по займам умершего родственника. По ее словам, в случае смерти заемщика или получения им инвалидности банки предъявляют претензии к нему или его наследникам. Однако при оформлении кредита мог быть заключен договор о страховании жизни и здоровья, а банки не всегда проверяют информацию об оформлении продукта. В итоге родственники умершего заемщика должны оплачивать кредит собственными деньгами.

Новым законопроектом предлагается обязать банки предъявлять требование о погашении кредита за счет страховой выплаты страховщику. Срок обращения ограничен десятью календарными днями после того, как банк получил информацию о наступлении страхового случая и при условии, что заемщик не воспользовался правом на получение страховой суммы.

В случае невыполнения страховой компанией данных требований банк обращается в суд.

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