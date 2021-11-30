В Госдуме предложили избавить наследников от долгов умершего близкого

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко разработала законопроект, который призван защитить наследников от долгов по займам умершего родственника. Об этом 30 ноября сообщила «Парламентская газета».

По словам парламентария, в случае смерти заемщика или получения им инвалидности, банки предъявляют претензии к нему или его наследникам. Однако при оформлении кредита мог быть заключен договор о страхование жизни и здоровья, а банки не всегда проверяют информацию об оформлении продукта.

«В итоге получается, что кредитная организация может не проверить информацию и не указать в досудебном требовании или иске помимо наследников страховую компанию», — сказала депутат.

В итоге родственники умершего заемщика должны оплачивать кредит собственными деньгами.

Новым законопроектом предлагается обязать банки предъявлять требование о погашении кредита за счет страховой выплаты страховщику. Срок обращения ограничен десятью календарными днями после того, как банк получил информацию о наступлении страхового случая и при условии, что заемщик не воспользовался правом на получение страховой суммы.

В случае невыполнения страховой компанией данных требований, банк обращается суд.

26 ноября сообщалось, что около 7–8 млн россиян могут испытать сложности при попытке выехать за границу из-за просроченной задолженности. Потенциально невыездными являются граждане, за которыми числится просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. рублей.

Отмечается, что в 60% случаев просрочки допускают по потребительским кредитам, в 37% — по кредитным картам.