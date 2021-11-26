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Коллекторы назвали число рискующих стать невыездными из-за долгов россиян

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Около 7–8 млн россиян могут испытать сложности при попытке выехать за границу из-за просроченной задолженности. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в пятницу, 26 ноября.

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По его словам, потенциально невыездными являются граждане, за которыми числится просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. рублей.

«По факту в зоне риска находятся все граждане, имеющие какую-либо задолженность. Но если мы говорим о банковских клиентах, то сегодня потенциально невыездными являются порядка 7–8 млн человек», — сказал Мехтиев.

Получается, что каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет выехать из страны.

Президент НАПКА добавил, что среднестатистический заемщик — это мужчина и женщина в возрасте 30–35 лет, находящийся в браке и имеющий детей. Средний доход семьи должников составляет около 30–60 тыс. рублей в месяц, хотя в крупных городах этот показатель в два–три раза выше. Больше всего должников — 20% от общего числа — среди водителей, продавцов и официантов.

Отмечается, что в 60% случаев просрочки допускают по потребительским кредитам, в 37% — по кредитным картам. Лучше всего платят по залоговым кредитам: на автокредитование приходится 1,5% просрочек, на ипотеку — 0,5%. В среднем россияне допускают просрочку по кредитам в 70–80 тыс. рублей, а по микрозаймам — в 10–12 тыс. рублей.

Ранее в этот же день «Известия» писали, что объем безнадежных просроченных долгов россиян по кредиткам превысил 100 млрд рублей. Это наибольший прирост среди всех сегментов потребкредитования.

Объем «безнадежной» просрочки по кредитным картам вырос до 108,7 млрд рублей. Безнадежными считаются долги, по которым не платят более 360 дней. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс» и НАПКА, за год объем такой задолженности увеличился на 19,6%.

Опрошенные «Известиями» эксперты рекомендовали внимательно изучать условия кредитных продуктов, оценивать собственную платежеспособность и уже имеющуюся долговую нагрузку, а также не обращаться к нелегальным поставщикам финансовых услуг — черным кредиторам.

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