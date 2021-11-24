Эпидемический порог: как добиться реструктуризации долга из-за ковида

Сеть магазинов детских игрушек «Вандеркинд» выиграла очередной суд против банка «Траст» по делу о задолженности на 2,6 млрд рублей. Банк собирается оспаривать это решение в высших инстанциях. Подробности — в материале «Известий»

Что требовал магазин игрушек

Арбитражный суд Москвы 23 ноября полностью отклонил иск банка «Траст» о взыскании 2,6 млрд рублей с компании «Вандеркинд» — оператора сети магазинов детских игрушек Hamleys. Накануне Московский арбитражный суд принял еще одно решение в пользу «Вандеркинда» — он оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который ранее удовлетворил жалобу компании «Вандеркинд», требующей от банка «Траст» улучшить условия и реструктурировать задолженность на 2,6 млрд рублей. Кассационная жалоба «Траста» осталась без удовлетворения.

«Траст» взыскивал долг по кредитному договору 2017 года, который изначально был заключен компанией с банком «Открытие», — деньги выделялись на открытие магазинов сети и оплату поставок товаров. В 2018 году права кредитора перешли к «Трасту».

В декабре 2020 года «Вандеркинд» не перевел банку обязательный платеж в 500 млн рублей, после чего «Траст» потребовал полностью погасить обязательства. Однако в параллельном процессе по иску «Вандеркинда» условия кредита изменили. Согласно постановлению Девятого арбитражного апелляционного суда, были удовлетворены следующие требования: платеж по кредиту в размере 500 млн рублей переносится с 31 декабря 2020 года на 31 декабря 2022-го; на время действия антиковидных мер не производится начисление процентов по кредиту; проценты за пользование остатком по кредиту начинают выплачиваться с момента снятия ограничений по сниженной ставке — 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ; стороны признают распространение новой коронавирусной инфекции «обстоятельством непреодолимой силы».

Почему решение суда так важно

Генеральный директор АО «Вандеркинд» Артем Каграманов в пресс-релизе компании заявил о том, что компания полностью удовлетворена решением суда.

— Решение Девятого арбитражного апелляционного суда очень важно для нас как компании из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, — говорит он. — Российская судебная система, как и правительство России, признает пандемию существенным обстоятельством и не допускает банкротства ответственных заемщиков. Отдельно отмечу, что это в условиях недобросовестного поведения «Траста» и, по моему мнению, явного злоупотребления со стороны его должностных лиц. «Траст» является не банком, а коллекторским агентством. Поэтому данное судебное решение к функционированию настоящих банков отношения не имеет.

Он подчеркнул, что «суд оценивает по существу последствия с учетом конкретных обстоятельств».

— В данном случае речь идет об отрасли существенным образом пострадавшей от пандемии — наши магазины были закрыты и не могли вести хозяйственную деятельность, а «Траст», в свою очередь, полностью отказался учитывать последствия пандемии и не пошёл добровольно на реструктуризацию, хотя все остальные крупнейшие российские банки это сделали, — сообщил он.

По словам, управляющего партнера адвокатского бюро «Бартолиус» Юлия Тая, решение по «Вандеркинду» — это «очень важный судебный прецедент, которого ожидали и продолжают ожидать, поскольку после этого дела, возможно, еще будет рассмотрение в Верховном суде Российской Федерации».

— Это безусловно важное решение для рынка, причем не только конкретно товаров для детей, а вообще для бизнеса, — отметил он в беседе с «Известиями». — Оно, я надеюсь, установит правило, но не генерализированное, не одинаковое для всех случаев. Основной смысл этого прецедента заключается в том, что суд изучил ситуацию с конкретным должником — как на его деятельности сказались кризис, антиковидные меры, локдаун. И применительно именно к данному должнику, учитывая все обстоятельства дела, были изменены условия договора. Это решение абсолютно мудрое, абсолютно взвешенное, основанное на фактическом положении вещей и совершенно очевидной связи между состоянием экономики, той отрасли, в которой он работает, и тем воздействием, которое на него оказало введение антиковидных мер. Потому что очень важно отдавать себе отчет: само по себе введение этих мер для кого-то может быть даже и во благо. Например, рынок доставки еды, продажи медицинских препаратов прогрессируют. Так что суд должен подходить к этому не формально — из-за ковида всем меняем кредитные договоры, — это было бы разрушительно и неполезно для экономики. А очень ценно и очень важно, что в этом деле суд детально разобрался и описал в своем решении, почему он полагает, что применительно именно к данному должнику перед банком необходимо установить именно такие экономические условия.

Почему «Вандеркинду» понадобилась реструктуризация долга

Как следует из судебных материалов, из-за пандемии магазины Hamleys в России были закрыты с конца марта по июнь 2020 года, затем начали действовать санитарно-эпидемиологические ограничения. Всё это привело к снижению числа посетителей более чем на 50% к уровню 2019 года и падению выручки. В итоге «Вандеркинд» не смог погасить плановые 500 млн рублей до конца 2020 года.

В конце января 2021 года представитель «Траста» сообщил, что общая задолженность компании перед банком составляет порядка 2,5 млрд рублей, платеж в размере 500 млн рублей просрочен.

«Вандеркинд» в феврале 2021 года подал иск в Арбитражный суд Москвы о пересмотре условий договора кредитной линии, в апреле суд его отклонил. В этом же месяце «Траст» подал иск к «Вандеркинду» о досрочном погашении задолженности в размере 2,6 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы приостановил производство по делу до вступления в силу решения суда по иску «Вандеркинда» к «Трасту».

В июле Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции и принял по делу новый акт — он согласился с позицией истца о том, что ограничения по коронавирусу привели к снижению финансовых показателей ритейлера и что это является основанием для пересмотра договора (ст. 451 ГК).

Почему банк отказывается от реструктуризации

Банк, который считает, что неплатежеспособность заемщика никак не связана с пандемией, после апелляции заявил, что будет оспаривать это решение в высших инстанциях. Его представители полагают, что «вынесенный судебный акт является необоснованным и принятым в нарушение законодательства», а «формирование аналогичной судебной практики влечет системные риски как для банковской системы, так и для экономики в целом, поскольку позволяет недобросовестным заемщикам, прикрываясь пандемией, уклоняться от исполнения кредитных обязательств».

Как судебное решение может повлиять на бизнес

Эксперты отмечают: это не первое решение суда не в пользу «Траста», что говорит о консолидированной позиции правительства и судебной системы по вопросу недопустимости банкротства заемщиков из-за пандемии.

«ТРК-Красногорск» — один из заемщиков, сторону которого принял суд. Летом этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ГК «Регионы» и ООО «ТРК-Красногорск» в отношении «Траста» по реструктуризации долга ТЦ «Июнь». Компания будет осуществлять выплаты на своих условиях согласно графику возврата кредита.

Кроме этого, Арбитражный суд Москвы удовлетворил четыре иска объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» к «Трасту» о пересмотре условий кредитных соглашений. Компания требовала через суд увеличить срок кредитования с 31 декабря 2022 года до 31 декабря 2027 года, освободить от уплаты процентов и пени во время коронавирусных ограничений, а также снижения процентной ставки с 7,5% до 1% после снятия ограничений, но с оплатой процентов в конце срока кредитования. В сентябре Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу «Траста» и оставил без изменения решение суда первой инстанции.